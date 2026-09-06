Aplican Ley Stand Your Ground para una mujer que mató a un hombre en North Lauderdale y no enfrentará cargos

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Foto: Shutterstock

Una mujer que mató a tiros a un hombre en Florida no enfrentará cargos penales después de que los fiscales determinaran que su actuación estuvo amparada por una ley estadounidense de “disposición de defensa propia” conocida como “Stand Your Ground”.

Dicha normativa permite utilizar fuerza letal cuando una persona considera que enfrenta un peligro inminente de muerte o lesiones graves.

El caso ocurrió el 30 de junio en el estacionamiento de una gran cadena de supermercados en North Lauderdale, Broward County.

La víctima fue identificada como Bart DiGuglielmo, de 62 años, quien recibió un disparo y posteriormente murió en un hospital, según informó el Broward Sheriff’s Office (BSO)

La investigación inicial estableció que el hombre y una mujer adulta, identificada como Mellisa Payne, habían protagonizado una discusión relacionada con un espacio para estacionar. La mujer permaneció en el lugar y dijo a los investigadores que había disparado en defensa propia.

De acuerdo con la revisión de las autoridades, el enfrentamiento quedó registrado en videos, un elemento que jugó un papel determinante para que la Fiscalía analizara si existían fundamentos para presentar cargos.

El episodio comenzó cuando Payne y DiGuglielmo intentaron ocupar el mismo espacio de estacionamiento. Después de la disputa inicial, el hombre se alejó, pero posteriormente regresó hacia la zona donde se encontraba Payne.

Según la investigación citada por los fiscales, DiGuglielmo se aproximó nuevamente al vehículo de Payne mientras ella le advertía que no se acercara. La mujer terminó disparando una sola vez y alcanzó al hombre en el abdomen.

La Ley estadounidense que evitó que enfrentara cargos

La decisión de los fiscales se fundamentó en la legislación de Florida conocida como “Stand Your Ground”, incluida en el capítulo 776 de los Estatutos de Florida.

El estatuto 776 establece que una persona puede utilizar fuerza letal cuando, en pleno raciocinio, considera que es necesaria para impedir una muerte inminente, una lesión corporal grave o la comisión inminente de un delito grave.

Además, la norma establece que quien se encuentre legalmente en el lugar y no esté participando en una actividad criminal no tiene la obligación de retirarse antes de utilizar dicha fuerza.

La norma no exige que una persona espere a recibir un golpe o un disparo para reaccionar. Lo determinante es que exista una percepción razonable de que el peligro de muerte o de una lesión grave es inminente.

Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda disparar durante una discusión y quedar automáticamente protegida. La propia legislación establece condiciones para que la utilización de la fuerza sea considerada justificable.

En este caso, los fiscales concluyeron que las pruebas disponibles no permitían demostrar que Payne hubiera actuado fuera de los límites de la defensa propia.

El desenlace del caso no fue una absolución después de un juicio porque la mujer no llegó a ser condenada ni declarada inocente por un jurado, sino que la Fiscalía de Broward decidió no presentar cargos después de determinar que no podía cuestionar su alegato de defensa propia.

En Florida, la aplicación de esta norma puede impedir que un caso llegue siquiera a juicio cuando las autoridades concluyen que la persona está protegida por la inmunidad prevista en la legislación.

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