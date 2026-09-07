Accidente aéreo de Amazon en Miami: autoridades ya hablan sobre lo que pudo haber evitado la tragedia y esta era su función

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Foto: AFP

El accidente aéreo de Amazon en Miami dejó cinco personas muertas y otras cinco heridas después de que un Boeing 767-300 de carga se saliera de la pista durante el aterrizaje y terminara impactando varios vehículos.

Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del siniestro, las autoridades también han confirmado una característica de las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami que ha generado preguntas sobre las medidas disponibles para contener una aeronave que supera el final de la superficie de aterrizaje.

Hannah Walden, portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA), confirmó que el aeropuerto no cuenta con un Sistema de Frenado con Materiales de Ingeniería (EMAS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un artículo publicado en The New York Times.

Este sistema está diseñado para detener o reducir considerablemente la velocidad de un avión que se sale de la pista. Su ausencia, sin embargo, no significa que Miami International Airport incumpla las normas de seguridad de la FAA.

This video shows the exact moment the Amazon Prime Air Boeing 767 freighter overran the end of the runway at Miami International Airport.



An EMAS (Engineered Materials Arresting System) could potentially have made a significant difference here. The parking lot lies approximately… pic.twitter.com/BqYObps3LH — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 7, 2026

Accidente aéreo de Amazon en Miami: ¿Qué es el sistema que puede ayudar a detener un avión fuera de la pista?

El EMAS es una superficie instalada al final de una pista que utiliza materiales especialmente diseñados para deformarse cuando una aeronave pasa sobre ellos.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos, cuando las ruedas del avión entran en contacto con el material, este se comprime y absorbe parte de la energía de la aeronave. De esa manera, aumenta la resistencia que encuentra el avión y puede reducir la distancia necesaria para detenerlo.

El sistema fue desarrollado para reducir las consecuencias de una salida de pista, especialmente en aeropuertos donde no existe suficiente espacio para construir una zona de seguridad convencional de gran extensión.

La FAA recomienda el uso de EMAS en determinadas circunstancias, aunque su instalación no es obligatoria para todos los aeropuertos. Las terminales pueden utilizar otras medidas aprobadas para cumplir con los estándares de seguridad.

¿Por qué el aeropuerto de Miami no tiene instalado este sistema?

El Aeropuerto Internacional de Miami dispone de zonas de seguridad convencionales al final de sus pistas, por lo que no está obligado a instalar EMAS.

La diferencia está en la infraestructura disponible. El sistema de frenado con materiales de ingeniería se utiliza principalmente cuando las características del aeropuerto no permiten disponer de una zona de seguridad convencional suficientemente amplia.

Por ello, la ausencia de EMAS no constituye por sí misma una explicación del accidente. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el aterrizaje y por qué el avión no logró detenerse dentro de la pista.

La FAA lleva años recomendando este tipo de sistemas en determinados aeropuertos. Sin embargo, la decisión de instalarlo depende de las características de cada terminal y de las alternativas de seguridad que tenga disponibles.

¿Qué ocurrió cuando el avión de Amazon se salió de la pista?

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.

El Boeing 767-300 operado para Amazon salió de la pista alrededor de las 2:00 pm durante el aterrizaje y terminó fuera del área de movimiento del aeropuerto. La aeronave impactó varios vehículos y se incendió.

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Tres de los sobrevivientes presentaron heridas críticas.

El avión tenía 32 años de antigüedad y originalmente había sido construido como aeronave de pasajeros antes de ser convertido en carguero.

¿Qué investigan ahora las autoridades sobre el accidente aéreo de Amazon en Miami?

La NTSB tiene a su cargo la investigación para determinar por qué el Boeing 767 no consiguió detenerse dentro de la pista.

Entre los elementos que deberán analizarse están la velocidad durante la aproximación, el punto en el que el avión tocó tierra, el funcionamiento de los frenos, las condiciones mecánicas de la aeronave y las condiciones meteorológicas.

Los investigadores también tendrán que establecer cómo evolucionó la trayectoria del avión después de abandonar la pista y qué factores contribuyeron a que terminara en una zona donde impactó vehículos.

Por ahora, no existe una conclusión oficial que atribuya el accidente a la ausencia de EMAS. Tampoco es posible determinar que la instalación de este sistema habría evitado las cinco muertes.

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