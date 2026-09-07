Cancelaciones y demoras en aeropuerto de Miami tras accidente de avión de Amazon

GENERANDO AUDIO...

Cinco personas murieron en el accidente de avión. Foto: Joe Raedle / AFP

Interrupciones en numerosos vuelos se han presentado en el Aeropuerto Internacional de Miami, durante este lunes festivo de Labor Day, debido al accidente de un avión de Amazon, registrado el domingo.

La aeronave de carga se salió de la pista durante su aterrizaje y posteriormente chocó contra varios autos, provocando además un incendio. Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, informaron las autoridades.

De acuerdo con un reporte de AP, investigadores federales están examinando un detalle que sería crucial para determinar las causas del accidente: si el avión tocó tierra demasiado tarde para detenerse de forma segura.

Cancelaciones y demoras tras accidente de avión de Amazon

Para las 6:00 am (ET) de este lunes, al menos 39 vuelos habían sido cancelados y otros 15 sufrieron retrasos, según registros de FlightAware, plataforma de seguimiento de vuelos y datos de aviación del mundo.

Horas más tarde, cerca de las 10:00 am (ET), la cifra de vuelos nacionales retrasados, que llegaban o salían de Miami, aumentó a 118, mientras que 65 tuvieron que ser cancelados.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional de Orlando, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de Miami, indicaron que algunos vuelos fueron desviados allí, según informó AP.

Asimismo, American Airlines notificó en su sitio web que no cobrará algunas tarifas a los pasajeros afectados por los retrasos o cancelaciones. Esto como una forma de aliviar el tiempo y dinero de los usuarios en medio de la situación.

Por su parte, Amazon emitió un comunicado donde expresa: “Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestras más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida”.

¿Cómo saber si tu vuelo está retrasado?

A través de su plataforma, el Aeropuerto Internacional de Miami ofrece un sistema de seguimiento que muestra todas las llegadas y salidas previstas. En la lista puedes visualizar en tiempo real la aerolínea, el número de vuelo, el destino o procedencia del avión, además del estatus.

Otra herramienta que otorga el aeropuerto a sus pasajeros es el flight tracker, que permite una búsqueda más avanzada por vuelo o ruta. Filtrando la aerolínea, la fecha de viaje y el número de vuelo, por ejemplo, podrás obtener más información detallada.

Así fue el accidente del avión de Amazon

Aproximadamente a las 2:00 pm ET, el avión de Amazon aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, procedente de San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, la aeronave se salió de la pista y arrolló una carretera utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto.

Las autoridades informaron que cinco personas fallecieron, tres resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos graves. El incidente involucró al vuelo Prime Air 7598, un Boeing 767.

Según detalló AP, el accidente provocó una densa columna de humo negro que se elevó hacia el cielo y dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina, así como a algunos ocupantes en sus vehículos, informó Ray Jadallah, jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

#Breaking Un Boeing 767-300F de #AmazonAir, operado por 21 Air, sufrió una excursión de pista este domingo durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (#MIA).



La aeronave, matrícula N1997A, realizaba el vuelo carguero 2I7598 desde San Juan, Puerto Rico, cuando… pic.twitter.com/YOlLQ8Aqrg — EnElAire (@Enel_Aire) September 6, 2026

Más de 60 bomberos acudieron al sitio para prestar apoyo en plena emergencia, controlar el fuego y atender a los afectados.

Según expertos, la zona de aterrizaje habitual se encuentra dentro de los primeros 914 metros (3 mil pies) de la pista. Si el avión se encontraba más allá de esa zona, debería haber abortado el aterrizaje y haber dado otra vuelta para intentarlo de nuevo.

A mediados de agosto, un avión se estrelló en una base aérea militar de Estados Unidos en Alaska, accidente que dejó ocho personas muertas, según informó el ejército estadounidense.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.