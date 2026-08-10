¿Terminó la economía en K en Estados Unidos? Esto dicen los salarios de los trabajadores

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el 9 de agosto que la llamada “economía en K de Estados Unidos llegó a su fin” y que los trabajadores con menores ingresos están comenzando a recuperar terreno.

Durante una entrevista con CNBC, Bessent sostuvo que la situación está cambiando porque los salarios de los trabajadores ubicados en la parte inferior de la distribución de ingresos están creciendo más rápido que los de quienes ganan más.

El funcionario describió este nuevo escenario como una “economía en C”, en referencia a una recuperación que, según su interpretación, también está alcanzando a los trabajadores con menores salarios.

Scott Bessent declared the K-shaped economy is over.



"I can say here definitively, the K-shaped economy is over" adding he’s "sick of hearing about it."pic.twitter.com/dKU9qPfq7o https://t.co/VA36rwvlGj — Financelot (@FinanceLancelot) August 6, 2026

Su principal argumento son los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS), que comparan los ingresos semanales de los trabajadores a tiempo completo según su posición dentro de la escala salarial, según un artículo publicado por The Hill.

La comparación permite observar cuánto han aumentado los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos frente a quienes reciben los salarios más altos.

Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y muestran el cambio registrado frente al mismo periodo del año anterior.

No se trata, por tanto, de una comparación entre los salarios que reciben actualmente ambos grupos, sino de cuánto crecieron sus ingresos durante ese periodo.

¿Qué es una economía en K?

Un informe de enero de 2026 del US Bank Economic Research Group define el concepto como “una economía en la que distintos grupos avanzan a velocidades diferentes después de una crisis o periodo de dificultades”.

En Estados Unidos, el término también se ha utilizado para explicar cómo los hogares con mayores ingresos han mantenido un mejor desempeño financiero mientras los trabajadores con salarios más bajos han enfrentado mayores dificultades para absorber el aumento del costo de vida, de acuerdo con un reporte de la cadena de noticias CNN.

Por eso se habla de una K: una parte de la población continúa avanzando mientras otra queda rezagada.

¿Por qué Scott Bessent dice que la economía en K terminó?

Bessent basa su argumento en el comportamiento reciente de los salarios.

Según los datos del BLS, durante el segundo trimestre de 2026 los ingresos semanales de los trabajadores a tiempo completo ubicados en el percentil 25 aumentaron 5.5% frente al mismo periodo de 2025. En el percentil 75, el crecimiento fue de 1.5%.

De esta forma, en términos sencillos, los trabajadores situados en la parte inferior de la distribución salarial tuvieron un aumento de ingresos considerablemente mayor que quienes se encuentran en una posición más alta.

Bessent considera que esta diferencia indica que los trabajadores de menores ingresos están recuperando terreno.

¿Cuánto ganan los trabajadores de menores ingresos?

El BLS situó en 850 dólares semanales el límite superior del 25% inferior de los trabajadores a tiempo completo durante el segundo trimestre de 2026.

En cambio, entre los trabajadores con los salarios más altos, el ingreso semanal fue de aproximadamente 1,251 dólares para quienes se encontraban en el 25% superior de la escala salarial.

La diferencia muestra que el crecimiento salarial reciente no significa que ambos grupos tengan ingresos similares.

Lo que cambió es la velocidad con la que aumentaron sus salarios durante ese periodo.

¿La inflación está anulando el aumento de los salarios?

No completamente, pero sí reduce parte de la mejora.

Los precios al consumidor aumentaron 3.9% durante el periodo utilizado para comparar los ingresos del segundo trimestre, según los datos del BLS.

Por eso, el aumento nominal de 5.5% registrado entre los trabajadores del percentil 25 representa una mejora real aproximada de 1.5% antes de considerar las diferencias en los gastos de cada hogar.

Esto es importante porque un aumento salarial no necesariamente significa que una familia pueda comprar mucho más si también aumentan la vivienda, los alimentos, el transporte y otros gastos.

¿Qué significa esto para los trabajadores de bajos ingresos?

Los datos muestran una señal positiva: durante el segundo trimestre, los salarios de los trabajadores de menores ingresos crecieron más rápido que los de los trabajadores con ingresos altos. Sin embargo, eso no significa que la brecha económica haya desaparecido.

La situación financiera de un hogar también depende de factores como el patrimonio, las deudas, el costo de la vivienda y el precio de los bienes y servicios.

Por eso, un trimestre de crecimiento salarial favorable no basta para determinar si la economía estadounidense abandonó definitivamente el patrón que se describe como economía en K.

¿Qué es la “economía en C” de la que habla Bessent?

Bessent también utilizó el término “economía en C” para describir una situación en la que los trabajadores de menores ingresos recuperan parte del terreno perdido.

No se trata de una clasificación oficial utilizada por el gobierno estadounidense.

Es una expresión utilizada por el secretario del Tesoro para interpretar los datos recientes de salarios y defender la idea de que la recuperación económica está llegando con mayor fuerza a los trabajadores de menores ingresos.

¿Realmente terminó la economía en K en Estados Unidos?

Los datos salariales respaldan la afirmación de Bessent: durante el segundo trimestre de 2026, los trabajadores con salarios más bajos registraron un aumento de ingresos mayor que quienes se encuentran entre los trabajadores mejor pagados.

Pero eso por sí solo no demuestra que la economía en K haya terminado.

Para determinar si existe un cambio estructural habría que observar durante más tiempo los salarios ajustados por inflación, el empleo, el consumo y la distribución de la riqueza.

Por ahora, el dato más concreto es que los trabajadores de menores ingresos están registrando un crecimiento salarial más rápido que los trabajadores de mayores ingresos. Sin embargo, The Wall Street Journal ha señalado que la economía se ha convertido en un desafío político para los republicanos de cara a las elecciones de medio término de 2026, en un contexto en el que la administración Trump busca destacar indicadores favorables sobre su gestión económica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.