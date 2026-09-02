El horario de verano en Estados Unidos terminará el próximo 1 de noviembre: cómo avanza propuesta para eliminarlo

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Cambio de horario de verano. Foto: Shutterstock

El segundo cambio de horario del año en Estados Unidos está cada vez más cerca. El horario de verano, conocido oficialmente como Daylight Saving Time, llegará a su fin pronto para dar paso al horario estándar de invierno. Aunque en la mayor parte del territorio nacional la hora se modifica dos veces al año —una al iniciar el período estival y otra al concluirlo—, la dinámica podría transformarse a futuro tras las iniciativas presentadas en el Congreso para establecer un horariofijo permanente.

Fecha en la que Estados Unidos ajusta sus relojes en 2026

La fecha exacta en la que inicia y concluye el horario de verano en Estados Unidos varía en el calendario año tras año. El período estival da comienzo el segundo domingo de marzo; en este 2026, el ajuste inicial se realizó el domingo 8 de marzo, jornada en la cual se adelantaron los relojes una hora.

Esta medida se mantiene vigente durante un período de ocho meses seguidos. El horario de verano termina el primer domingo de noviembre, por lo que este 2026 el siguiente cambio de hora programado será el domingo 1 de noviembre.

Se atrasa una hora el reloj el 1 de noviembre

Al finalizar el horario de verano se restablece el horario estándar habitual, por lo que las personas deberán retrasar sus relojes una hora. Quienes residen en las zonas que aplican esta medida “ganarán” una hora adicional de descanso durante esa madrugada.

Oficialmente, la transición ocurre a las 2:00 a. m. En la actualidad, la mayoría de los teléfonos inteligentes, computadoras, relojes digitales y dispositivos conectados a internet realizan la modificación de forma automática. En el caso de los relojes analógicos o aparatos sin conexión a la red, la recomendación es ajustar la hora manualmente antes de ir a dormir.

¿Qué pasa cuando el reloj se atrasa?

Recuperas una hora esa madrugada.

Inicia el horario estándar.

Hay más luz natural durante las primeras horas de la mañana.

Anochece más temprano.

Estados y territorios que no modifican su horario

Existen zonas del país donde los residentes no deben preocuparse por alterar sus relojes, ya que no aplican el Daylight Saving Time:

Hawái: Mantiene un horario uniforme a lo largo de todo el año.

Arizona: No aplica el cambio de hora desde el año 1968. No obstante, la Nación Navajo, ubicada en la región noreste del estado, sí cumple con el ajuste estacional.

Territorios estadounidenses: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana no participan en el esquema del horario de verano.

Avance del proyecto de ley para fijar un horario permanente

En el ámbito legislativo, la discusión sobre la eliminación del doble cambio de hora anual ha cobrado relevancia. La propuesta para hacer permanente el horario de verano en todo el territorio nacional busca evitar los desajustes en la rutina ciudadana y optimizar la actividad económica.

El proyecto de ley ha contado con el respaldo de diversos sectores políticos y figura en la agenda del Congreso a la espera de completar su proceso de aprobación legislativa. Para entrar en vigor como ley federal, la iniciativa requiere la ratificación de ambas cámaras del Congreso estadounidense y la posterior firma y promulgación por parte del presidente.

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