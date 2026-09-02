Inundaciones repentinas en Texas hoy: estas son las zonas que permanecen en mayor riesgo tras el paso de Edouard

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Foto: AFP

Las inundaciones repentinas mantienen bajo alerta a varias zonas del sureste de Texas después del paso de Edouard, que se debilitó hasta convertirse en depresión tropical, pero continúa provocando fuertes lluvias, carreteras inundadas y otros daños mientras avanza lentamente hacia el norte del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una emergencia por inundaciones repentinas en partes de los condados de Hardin y Tyler, donde las condiciones pueden representar un peligro para la vida. La alerta incluye comunidades como Kountze y Lumberton y sus alrededores.

Las lluvias más intensas se registraron en zonas ubicadas al noroeste de Beaumont, donde algunos sectores recibieron entre 10 y 21 pulgadas de lluvia, equivalentes a unos 25 y 53 centímetros, en cuestión de horas.

La situación llevó al cierre de escuelas y oficinas municipales en varias comunidades, mientras las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios.

Infrared imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) 🛰️ is showing #Edouard, now a tropical depression, this morning. The storm made landfall yesterday near Johnson Bayou, Louisiana, at 2:20 p.m. CDT. #Flood Watches remain in effect from the Upper Texas Coast into portions of… pic.twitter.com/a7NdDpIe2Z — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 2, 2026

¿Qué zonas de Texas están en mayor riesgo?

Hardin y Tyler son los condados donde se concentra actualmente el mayor peligro por inundaciones repentinas.

En Hardin, la emergencia incluye Kountze, Lumberton y comunidades cercanas. El NWS advierte que las fuertes precipitaciones pueden provocar crecidas rápidas en calles, carreteras, arroyos y zonas bajas, de acuerdo con reportes de medios locales.

El volumen de agua acumulado también mantiene bajo vigilancia otros sectores del sureste de Texas. Los avisos por inundaciones abarcan zonas de los condados de Jefferson, Jasper, Newton y Orange, donde nuevas lluvias podrían agravar las condiciones.

El riesgo es mayor en los lugares que ya recibieron grandes cantidades de agua. El suelo tiene una capacidad limitada para absorber nuevas precipitaciones, por lo que lluvias adicionales pueden generar acumulaciones de agua en poco tiempo.

¿En qué situación se encuentra Edouard hoy?

Edouard se debilitó hasta convertirse en depresión tropical después de tocar tierra, pero el sistema todavía genera suficiente humedad para provocar fuertes precipitaciones en Texas.

La tormenta tocó tierra el martes cerca de Johnson Bayou, Luisiana, muy cerca de la frontera con Texas. El Centro Nacional de Huracanes informó que en ese momento tenía vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora.

Después de entrar en tierra, perdió fuerza mientras avanzaba lentamente hacia el norte. Sin embargo, sus efectos meteorológicos se mantuvieron sobre el sureste de Texas durante el miércoles.

La amenaza principal pasó así de los vientos a las lluvias intensas y las inundaciones repentinas.

En algunas zonas también se reportaron árboles derribados y carreteras cubiertas por agua, mientras las autoridades mantienen restricciones a los desplazamientos.

¿Hay cortes de electricidad en Texas?

Las lluvias y los fuertes vientos también provocaron interrupciones en el suministro eléctrico.

De acuerdo con PowerOutage.us, alrededor de 75 mil clientes de servicios públicos en al menos ocho condados se encontraban sin electricidad durante la mañana del miércoles.

Los cortes se sumaron a los problemas provocados por las inundaciones y complicaron las condiciones para las comunidades afectadas.

La situación puede representar dificultades adicionales para las personas que necesitan desplazarse, especialmente en zonas donde las carreteras permanecen cubiertas por agua o existen árboles y otros obstáculos sobre las vías.

Las autoridades recomiendan evitar circular por las áreas afectadas hasta que las condiciones mejoren.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional?

El NWS mantiene una advertencia especialmente severa para las zonas bajo emergencia y ha señalado que las inundaciones repentinas ya están ocurriendo.

La principal recomendación es trasladarse a terrenos más elevados si una persona se encuentra en una zona que comienza a inundarse.

Las autoridades también recuerdan que no se debe intentar cruzar una carretera cubierta por agua. Una corriente puede tener suficiente fuerza para arrastrar un vehículo y el agua puede ocultar daños en la vía.

El peligro puede aumentar rápidamente, incluso cuando una inundación todavía parece localizada. Por eso, el NWS pide a los residentes mantenerse atentos a las alertas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

Mientras Edouard continúa debilitándose como sistema tropical, el riesgo de inundaciones permanece en varias comunidades del sureste de Texas debido al agua que ya se acumuló y a la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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