Pagos de septiembre en Estados Unidos: Seguro Social, ANCHOR y CalPERS entregan cheques

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Este es el dinero que podrías recibir en septiembre. Foto: Shutterstock

El mes de septiembre trae consigo una serie de beneficios económicos programados para usuarios del Seguro Social, habitantes del estado de Nueva Jersey y jubilados de California, cada uno bajo el marco de su propio programa. No se trata de tres cheques de estímulo generalizados ni de pagos que se puedan cobrar al mismo tiempo, sino de diferentes programas que proceden dependiendo de la cantidad, las fechas asignadas a cada beneficiario y la situación particular de cada persona.

Calendario de pagos del Seguro Social

El calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) contempla para el mes de septiembre las distribuciones correspondientes a los pagos de jubilación. Este beneficio se empezaría a pagar formalmente el 1 de septiembre.

Por su parte, las personas que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997, o que reciben simultáneamente el Seguro Social y la SSI, siguen un calendario de depósito diferente al esquema habitual basado en cumpleaños. Para el resto de las personas registradas en el sistema, la fecha exacta de pago varía según la fecha de nacimiento del titular, siguiendo en estricto orden el calendario oficial estipulado por la SSA.

¿Cuánto voy a cobrar?

Las cantidades a recibir no son iguales para todos los beneficiarios, ya que varían. Para la categoría de jubilación, alguien que comienza a cobrar sus beneficios al alcanzar los 70 años en 2026 puede alcanzar un monto máximo de cinco mil 181 dólares mensuales.

Calendario de pagos en Nueva Jersey: el programa ANCHOR

El estado de Nueva Jersey podría pagar hasta mil 500 dólares de ayuda financiera destinados al alivio de los impuestos de vivienda. A partir del próximo 15 de septiembre inician formalmente los pagos escalonados de ANCHOR, un programa estatal diseñado específicamente para reducir la pesada carga de impuestos sobre la propiedad que enfrentan los propietarios e inquilinos elegibles.

Los límites de ingresos y montos asignados se estructuran de la siguiente manera:

Propietarios: Aquellos con ingresos anuales de hasta 150 mil dólares pueden recibir un depósito de mil 500 dólares. Sin embargo, si sus ingresos como propietario superan los 150 mil dólares (hasta el tope permitido de 250 mil dólares), el pago asignado sería de mil dólares.

Aquellos con ingresos anuales de hasta 150 mil dólares pueden recibir un depósito de mil 500 dólares. Sin embargo, si sus ingresos como propietario superan los 150 mil dólares (hasta el tope permitido de 250 mil dólares), el pago asignado sería de mil dólares. Inquilinos: Algunos inquilinos elegibles recibirán un cheque base de 450 dólares. Mientras tanto, quienes tengan 65 años o más al finalizar el año 2025 pueden obtener un beneficio incrementado de hasta 700 dólares.

Luego de presentar la solicitud correspondiente, los pagos escalonados se emiten paulatinamente en un lapso aproximado de 90 días tras procesar el trámite, el cual tiene fijada una fecha máxima de recepción hasta el 2 de noviembre.

Calendario de pago de CalPERS

Por su parte, California también tiene programado un desembolso importante de fondos a partir del 1 de septiembre.

CalPERS, el reconocido sistema estatal que administra los beneficios de jubilación para los trabajadores públicos participantes de California, programó formalmente la fecha de depósito correspondiente al periodo acumulado de agosto para su acreditación a inicios de este mes.

¿Quién puede recibir estos beneficios?

Es fundamental destacar que estos tres pagos son completamente independientes entre sí y responden a normativas distintas:

Seguro Social: Su recepción depende exclusivamente del tipo de beneficio adjudicado, los años cotizados y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad a nivel federal.

Programa ANCHOR: Exige cumplir de forma estricta con los requisitos de residencia habitual, estatus ocupacional e ingresos dentro del estado de Nueva Jersey.

CalPERS: En el estado de California, el pago emitido el 1 de septiembre corresponde de forma única a aquellas personas que ya figuran como jubilados acreditados o beneficiarios directos del sistema de pensiones CalPERS.

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