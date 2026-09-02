Inundaciones en Queens y Brooklyn: Nueva York busca frenar las emergencias por aguas pluviales

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Nueva York con inundaciones. Foto: Shutterstock

La ciudad de Nueva York concluyó su período estival registrando el verano más lluvioso de los últimos cinco años. La metrópoli vivió tormentas de extrema intensidad que desencadenaron inundaciones urbanas constantes en diversos sectores de la ciudad. Según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), la estación de medición en Central Park acumuló 16.92 pulgadas de lluvia entre los meses de junio y agosto, una cifra que se ubica 3.5 pulgadas por encima de la media histórica habitual para esta época.

¿Qué dicen los informes oficiales?

Entre junio, julio y agosto, este último mes se posicionó como el más lluvioso del trimestre, registrando un total de 8.64 pulgadas de acumulación de agua en Central Park. Esta cantidad superó en 4.08 pulgadas el promedio normal para el mes, según precisaron los datos e informes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU.

A pesar de que el 40% de los días de este trimestre reportaron precipitaciones y un 58% de los fines de semana se mantuvieron secos, las fuertes descargas de agua concentradas en breves períodos de tiempo contribuyeron directamente a las constantes inundaciones que paralizaron distintos puntos de la Gran Manzana.

Today will be relatively cooler across the area with highs in the 70s. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/KNvXFSSOtS — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2026

El impacto de las lluvias en los condados y comunidades más afectadas

El contralor de la ciudad, Mark Levine, indicó que los cinco condados sufrieron eventos de anegación donde el agua superó un pie de profundidad en al menos nueve ocasiones a lo largo de este verano, mientras que se contabilizaron precipitaciones superiores a las 4 pulgadas en 36 oportunidades distintas.

El condado de Queens fue una de las zonas más castigadas por los eventos meteorológicos severos. A lo largo del trimestre estival, en esta área se registraron aproximadamente 13 alertas por inundaciones repentinas, 12 alertas por tormentas eléctricas de gran intensidad y una alerta por amenaza de tornado. En términos generales, la ciudad de Nueva York recibió entre una y dos alertas meteorológicas oficiales por semana durante el verano.

The severe thunderstorm watch for portions of the area has been cancelled, with most storms moving out of the region. See the graphic below for what to expect on Wednesday. Visit https://t.co/K4slLrwi4g for additional details. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/CB9jJQIrPu — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2026

Un caso crítico se vivió en el sector de Hollis, en Queens, donde los residentes se vieron severamente impactados debido a la acumulación recurrente de agua. El 20 de agosto se registró la segunda inundación de gran magnitud en el barrio en tan solo tres meses. De hecho, los propietarios de viviendas y comercios aún no lograban recuperarse de las pérdidas materiales causadas por las inundaciones ocurridas en mayo cuando sufrieron este nuevo evento.

Protestas en Middle Village y la respuesta de las autoridades locales

Ante el complejo panorama vivido en Middle Village, los vecinos de la comunidad alzaron su voz para exigir mejoras sustanciales e inmediatas en la infraestructura del sistema de drenaje urbano.

En respuesta a los reclamos ciudadanos, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York (DEP) emitió una declaración oficial explicando las acciones en curso: “Estamos impulsando un enfoque integral para la gestión de aguas pluviales, combinando la modernización del alcantarillado con sistemas subterráneos de almacenamiento de agua, jardines de lluvia y ‘cinturones azules’ (bluebelts) que capturan y retienen el agua de lluvia antes de que llegue a la red de alcantarillado”.

Aviso de Inundación Repentina continúa Plainfield NJ, Linden NJ, Westfield NJ hasta las 9:00 PM EDT pic.twitter.com/ptomguc6mA — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2026

“Estas mejoras ayudarán a reducir las inundaciones en zonas interiores y a proteger las viviendas y calles cercanas”, afirmó la agencia en un comunicado oficial.

A la par de las torrenciales lluvias, la metrópoli también experimentó episodios de calor extremo. La ciudad registró temperaturas que alcanzaron los 100 grados Fahrenheit, representando la cifra más alta reportada en los últimos 14 años para la Gran Manzana.

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