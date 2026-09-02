Caso Lianyong We: Inmigrante chino muere horas después de ingresar a un centro de detención de ICE

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Foto: Shutterstock

Lianyong Wei, un inmigrante chino de 51 años, murió el 23 de agosto de 2026 mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Saipán, en las Islas Marianas del Norte. El hombre había ingresado a custodia migratoria el día anterior, después de ser arrestado por autoridades locales por un presunto ataque contra una familia de cinco personas.

Un funcionario del centro de detención lo encontró inconsciente durante una revisión de rutina en horas de la mañana. Wei fue trasladado a la sala de emergencias del Commonwealth Health Care Corporation, donde los médicos iniciaron maniobras de soporte vital. Sin embargo, fue declarado muerto alrededor de las 7:30 am, según el ICE.

La causa del fallecimiento todavía no ha sido determinada y permanece bajo investigación.

ICE no ha informado si recibió el examen médico de ingreso

Las personas detenidas por motivos migratorios deben recibir una evaluación médica básica durante las primeras 12 horas después de su llegada.

La agencia sostiene que proporciona atención médica desde el momento en que una persona ingresa a sus instalaciones. Sin embargo, hasta ahora no ha informado si durante esa evaluación se detectó alguna condición de salud ni qué pudo provocar que Wei perdiera el conocimiento.

El centro de Saipán, administrado por el Departamento de Correcciones de las Islas Marianas del Norte, mantenía un promedio de 18 personas detenidas por ICE en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de la agencia citados por AP.

Wei había ingresado a las Marianas del Norte en 2019

Wei llegó al territorio estadounidense en febrero de 2019 y tenía autorización para permanecer allí durante dos semanas, según ICE. Las autoridades migratorias iniciaron un procedimiento de expulsión en julio de 2026 y tenía una audiencia prevista para este mes.

Antes de ingresar a la custodia de ICE, agentes del Departamento de Seguridad Pública de las Islas Marianas del Norte arrestaron a Wei el 21 de agosto por su presunta participación en un hecho de violencia.

Un día después, ICE asumió la custodia de Wei, cuyo estatus migratorio legal expiró en 2019, “sin incidentes y a la espera de su deportación”.

China pidió una investigación sobre la muerte

El fallecimiento de Wei también provocó una reacción del gobierno chino. El Consulado General de China en Los Ángeles confirmó que fue informado sobre la muerte y expresó su preocupación ante las autoridades estadounidenses.

La representación diplomática pidió una investigación oportuna y exhaustiva para determinar la causa del fallecimiento, así como información sobre sus resultados y medidas para evitar que ocurran incidentes similares. También solicitó asistencia para la familia de Wei.

ICE, por su parte, indicó que el caso activó los protocolos federales establecidos para la notificación y revisión de muertes bajo custodia.

La investigación deberá establecer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Wei y cuál fue la causa de su muerte.

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