Más allá de las nominaciones: estos son los homenajeados que los Latin Grammy 2026 ya eligieron

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Daddy Yankee será la Persona del Año 2026. Foto: AFP

Los Latin Grammy 2026 ya definieron parte de sus reconocimientos antes de la ceremonia del 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La ceremonia será transmitida por Televisa/Univisión. El compositor y productor mexicano Edgar Barrera lidera la lista, con 10 nominaciones, en las categorías generales de Grabación del Año, Álbum del año y Canción del año, apoyado en su trabajo en álbumes de Karol G y Carín León.

Daddy Yankee será la Persona del Año 2026

La Academia Latina de la Grabación nombró a Daddy Yankee como su Persona del Año 2026. El reconocimiento destaca una carrera de casi tres décadas y su influencia en la expansión internacional del reguetón.

El artista puertorriqueño recibirá el homenaje durante una gala especial previa a la entrega principal de los Latin Grammy 2026. La Academia acostumbra dedicar esa noche a interpretaciones de artistas invitados que revisitan el repertorio del homenajeado.

Daddy Yankee consolidó una trayectoria con éxitos como «Gasolina», «Rompe» y «Dura». También fue una de las figuras centrales en la llegada de la música urbana latina a audiencias globales.

Cinco artistas recibirán el Premio a la Excelencia Musical

Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury, Francisco Céspedes y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2026.

Según la Academia Latina de la Grabación, este galardón reconoce a intérpretes que han realizado aportes creativos de valor artístico sobresaliente a la música latina.

Lila Downs, cantante mexicana y estadounidense, ha construido una carrera que combina música tradicional mexicana, sones, rancheras y repertorio latinoamericano. Sus producciones también incorporan lenguas indígenas y referencias a comunidades originarias.

Alaska, nacida en México y formada artísticamente en España, se convirtió en una figura destacada de la música pop española. Su carrera incluye proyectos como Alaska y los Pegamoides, Dinarama y Fangoria.

La brasileña Daniela Mercury es una de las voces más reconocidas de la música de Bahía. Su trabajo contribuyó a popularizar ritmos como el axé y mantiene una presencia importante en la música brasileña.

Francisco Céspedes, cantautor cubano nacionalizado mexicano, es conocido por canciones como «Vida loca» y «Señora». Por su parte, el músico dominicano Chichí Peralta alcanzó proyección internacional con una propuesta que combina merengue, son y otros ritmos caribeños.

Omar Alfanno también recibirá un reconocimiento

El compositor panameño Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo. La Academia concede este reconocimiento a personas cuyas contribuciones a la música latina van más allá de la interpretación.

Alfanno compuso canciones que alcanzaron gran difusión en las voces de artistas como José José, Gilberto Santa Rosa y Marc Anthony. Entre sus temas más conocidos figuran «A puro dolor», «El gran varón» y «Que alguien me diga».

El premio distingue trayectorias que han fortalecido la música latina desde la composición, la producción, la investigación, la gestión o la actividad institucional.

¿Cuándo, dónde y por qué canal ver los Latin Grammy 2026 desde Estados Unidos?

La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

En Estados Unidos, Univisión transmitirá la ceremonia en vivo. La emisión principal está prevista para las 20:00 horas, tiempo del Este, mientras que el programa previo comenzará a las 19:00 horas, según la programación anunciada.

Los espectadores también deberán consultar las opciones de transmisión disponibles en las plataformas digitales de la cadena y los servicios de televisión que incluyan Univision.

La Academia Latina de la Grabación aún no ha detallado la programación completa de la gala dedicada a Daddy Yankee ni de la ceremonia de los Premios Especiales. Ambos homenajes forman parte de las actividades de la semana de los Latin Grammy 2026.

¡Felicidades a todos los nominados! 👏🎶 Para conocer la lista completa, accede aquí: https://t.co/Nax6oKStGi #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pjfMOr0Ebn — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 16, 2026

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