¿Cómo saber si te retiraron los beneficios del Seguro Social?

GENERANDO AUDIO...

Los usuarios pueden verificar el estatus de sus beneficios con el SSA Foto: Envato

Si recibes beneficios del Seguro Social y quieres saber si la Administración del Seguro Social (SSA) los suspendió o modificó, puedes comprobarlo a través de tu cuenta de my Social Security y revisar las notificaciones oficiales de la agencia. Allí es posible consultar información sobre los beneficios y verificar si existe alguna comunicación reciente sobre un cambio en tu caso.

La duda volvió a surgir por un video de Donald Trump en el que afirmó que su administración había retirado a 275 mil inmigrantes del Seguro Social. Sin embargo, la grabación corresponde al 14 de agosto de 2025, durante un acto por el 90 aniversario del programa, y no a un anuncio nuevo.

La SSA informó entonces sobre las medidas adoptadas para identificar a personas que no cumplían los requisitos de elegibilidad.

¿Cómo saber si la SSA suspendió tus beneficios?

La primera opción es ingresar a tu cuenta de my Social Security. La plataforma permite consultar información relacionada con tus beneficios y acceder a documentos y comunicaciones de la SSA.

La agencia también puede enviar avisos cuando cambia la elegibilidad, el monto o las condiciones de un beneficio. Por eso, si existe una modificación en tu caso, debes revisar las comunicaciones más recientes.

Una notificación de la SSA debe explicar el motivo del cambio y, cuando corresponda, indicar qué opciones tienes para solicitar una revisión o presentar una apelación.

Si simplemente no recibiste un depósito esperado, no debes asumir automáticamente que tus beneficios fueron eliminados. Puede existir otra causa relacionada con el pago o con la información registrada en tu cuenta.

¿Qué debes revisar en my Social Security para saber si los beneficios fueron suspendidos?

Al ingresar a tu cuenta, revisa el estado de tus beneficios y las comunicaciones recientes de la agencia.

También puedes consultar documentos relacionados con los pagos y utilizar las herramientas disponibles para administrar tu información del Seguro Social.

Si encuentras una notificación que indica que tus beneficios fueron suspendidos, reducidos o terminados, debes prestar atención a la fecha en que entra en vigor la decisión y el motivo que proporciona la SSA.

El aviso también debe incluir información sobre los pasos que puedes seguir si no estás de acuerdo con la determinación.

¿Qué hacer si dejaste de recibir el cheque?

Si el pago que esperabas no llegó, la SSA permite comunicarse directamente con la agencia para revisar el caso.

El número de atención es 1-800-772-1213. La agencia ofrece asistencia en español y otros idiomas.

Si recibiste una carta sobre la suspensión o terminación de tus beneficios, utiliza las instrucciones incluidas en ese documento. La respuesta puede depender del tipo de beneficio y de la razón por la que la SSA tomó la decisión.

Si la situación está relacionada con tu estatus migratorio, también puede ser conveniente buscar asesoría legal antes de presentar información adicional ante una agencia federal.

¿Qué dijo Trump sobre los 275 mil inmigrantes?

Trump hizo la declaración que aparece en el video el 14 de agosto de 2025, durante un evento celebrado con motivo del 90 aniversario del Seguro Social. La SSA confirmó la fecha del acto y la participación del entonces comisionado Frank Bisignano.

El comentario se produjo en medio de las medidas de la administración para revisar los registros de personas que no cumplían los requisitos para recibir determinados beneficios.

🚨 BREAKING: In a jaw-dropping announcement, President Donald Trump has declared that an astonishing 275,000 illegal aliens have been KICKED OFF the Social Security system. Trump frames this move as significant for protecting benefits intended for U.S. citizens. pic.twitter.com/Yjn0YG0EER — Wiki Intel 3.0 (@Wiki_intel) September 11, 2026

En abril de 2025, la SSA había anunciado acciones para garantizar que solo los no ciudadanos que cumplieran todos los requisitos de elegibilidad recibieran beneficios de los programas que administra la agencia.

La SSA también explicó que los no ciudadanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos y cumplen los requisitos correspondientes pueden ser elegibles para recibir beneficios del Seguro Social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.