Inicia en Arizona la ampliación del muro fronterizo con México

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Foto: Envato

El Gobierno de Estados Unidos avanza con el proyecto Tucson 5, que contempla una nueva barrera fronteriza de aproximadamente 100 kilómetros, unas 62 millas, en el sur de Arizona, junto a la frontera con México.

La obra se extiende por el límite sur de la reserva de la Nación Tohono O’odham, una comunidad indígena que se opone al proyecto porque considera que puede afectar su soberanía, sus sitios sagrados y el vínculo de sus integrantes con comunidades que viven al otro lado de la frontera.

El proyecto forma parte de una expansión más amplia de las barreras fronterizas y de los sistemas de vigilancia que el Gobierno federal desarrolla en la frontera con México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) adjudicó el contrato el 26 de junio de 2026 a la empresa SLSCO, y quedó habilitada para avanzar tras un fallo judicial del 14 de agosto que negó a la Nación Tohono O’odham la suspensión de la obra.

En las últimas semanas comenzaron los trabajos preliminares en el terreno, aunque la construcción física del muro no comenzaría, según CBP, antes del 12 de octubre. Ahora mismo los trabajos de diseño están en marcha

A finales de agosto, sin embargo, contratistas acompañados por agentes de CBP ingresaron a la zona para realizar labores previas, como mediciones y perforaciones para obtener muestras del suelo. En consecuencia, la Nación Tohono O’odham cuestionó el ingreso porque no autorizó la construcción.

¿Qué contempla el proyecto Tucson 5?

Tucson 5 busca sustituir la barrera vehicular que existe actualmente en buena parte de este sector de la frontera por una infraestructura física de mayor tamaño.

La Nación Tohono O’odham aceptó en 2004 la construcción de esta barrera para impedir el paso de vehículos en gran parte de su frontera con México. Esa estructura detiene vehículos, pero no impide el cruce de personas. El Gobierno federal ahora pretende reemplazarla por un muro fronterizo autorizado y financiado por el Congreso.

El proyecto contempla una barrera primaria de acero y concreto de unos 30 pies, equivalentes a aproximadamente 9.1 metros. Los planes también contemplan infraestructura adicional asociada al sistema fronterizo.

La diferencia principal es que la barrera existente fue diseñada para detener vehículos, mientras que Tucson 5 busca crear una estructura que también impida el cruce de personas.

La reserva de la Nación Tohono O’odham tiene aproximadamente 2.8 millones de acres en Arizona y comparte unos 62 kilómetros de frontera con México. El territorio ancestral de la comunidad se extiende además hacia México, donde viven integrantes de pueblos O’odham.

La Nación sostiene que sus integrantes cruzan la frontera para participar en peregrinaciones, ceremonias religiosas y otras actividades culturales. Por ello, sus líderes consideran que una barrera física puede alterar los vínculos que existían antes de la creación de la frontera internacional.

¿Por qué la Nación Tohono O’odham se opone?

La Nación Tohono O’odham sostiene que el nuevo muro puede afectar su soberanía y provocar daños permanentes en lugares que considera sagrados.

Uno de los principales puntos de preocupación es Quitobaquito Springs, un manantial situado al sur de Arizona que tiene importancia cultural para los O’odham y otros pueblos indígenas.

La zona también tiene valor ambiental. El área de Quitobaquito sirve de refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.

La oposición también tiene un componente territorial. La Nación argumenta que la construcción y las obras asociadas podrían implicar el ingreso de trabajadores y equipos a terrenos tribales.

Para la comunidad indígena, la disputa no se limita a la construcción de un muro, sino que involucra el acceso a tierras ancestrales y sitios de importancia cultural y espiritual.

El presidente de la Nación Tohono O’odham, Verlon José, también ha cuestionado la necesidad de la obra. “No necesitamos un muro para estar a salvo”, explicó en una entrevista para Az Central.

¿Qué argumenta el Gobierno para construir el muro?

La CBP considera que el sector donde se desarrollará Tucson 5 “es uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste”.

La agencia describe la zona como un territorio desértico y remoto que durante décadas ha sido utilizado para el tráfico de drogas y personas y donde también se han registrado muertes de migrantes.

El comisionado Rodney Scott afirmó que Tucson 5 permitirá “cerrar una brecha de seguridad en el sur de Arizona y dificultar las operaciones de organizaciones dedicadas al tráfico y contrabando”.

CBP has awarded another contract for 27 more miles of new border wall. This new construction will be around Tucson, Arizona. The Tucson Sector is an area of high illegal-entry attempts and large numbers of illegal aliens and narcotics smuggling.



More: https://t.co/Iq78j5DbIY pic.twitter.com/1fTJiqsmiq — CBP (@CBP) June 24, 2025

La Nación Tohono O’odham recuerda que también ha cooperado durante décadas con el Gobierno federal en materia de seguridad fronteriza.

La reserva cuenta con infraestructura de CBP y sistemas de vigilancia, y la comunidad ha colaborado con las autoridades en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

La tribu sostiene que su cooperación con las autoridades federales demuestra que la seguridad fronteriza y la protección de su soberanía pueden coexistir sin construir un nuevo muro.

¿Qué decidió la Corte sobre el nuevo muro?

La Nación Tohono O’odham presentó una demanda en junio de 2026 para intentar detener el proyecto. La comunidad argumentó que la construcción podía invadir sus tierras y modificar de hecho los límites de la reserva, algo que, según la tribu, requeriría una autorización del Congreso.

El 13 de agosto, el juez federal Richard Leon rechazó la solicitud de una medida cautelar para detener temporalmente el proyecto. El tribunal concluyó que la Nación no había demostrado que el muro fuera a modificar los límites de la reserva ni que las obras constituyeran una invasión ilegal de su territorio.

La Nación Tohono O’odham presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia el 27 de agosto.

Uno de los elementos centrales del caso es la llamada Roosevelt Reservation, una franja de 60 pies, unos 18.3 metros, ubicada junto a la frontera y reservada para uso federal mediante una proclamación del presidente Theodore Roosevelt en 1907.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el proyecto cuenta con autorización y financiamiento del Congreso. La decisión judicial permitió que la planificación y las actividades asociadas a Tucson 5 continúen mientras sigue la disputa legal.

Por ahora, el fallo permitió que el proyecto continúe, pero no puso fin al litigio. La Nación Tohono O’odham todavía puede continuar con sus argumentos legales ante los tribunales.

¿Cómo encaja Tucson 5 en la expansión del muro fronterizo?

Tucson 5 forma parte de una estrategia federal mucho más amplia para ampliar las barreras físicas y la tecnología de vigilancia en la frontera con México.

En febrero de 2026, Scott explicó ante el Congreso que CBP había colocado aproximadamente 12 mil millones de dólares en contratos para el programa conocido como Smart Wall, de acuerdo con un comunicado de prensa disponible en la CBP.

El comisionado también señaló que los contratos de barreras restantes estaban programados para adjudicarse antes del 30 de junio y que la agencia esperaba completar 250 millas de nuevas barreras, unos 402 kilómetros, para el 30 de septiembre de 2026.

El llamado Smart Wall no consiste únicamente en una barrera física. El programa combina muros y otras estructuras con “tecnología de vigilancia para detectar movimientos y apoyar las operaciones de los agentes fronterizos”.

El plan federal combina nuevas barreras físicas con tecnología de vigilancia para ampliar el sistema de seguridad a lo largo de la frontera.

La Administración también ha impulsado otros proyectos en Arizona. En abril de 2026 anunció la ampliación de la barrera en otro sector del estado con 7 millas adicionales, equivalentes a unos 11.3 kilómetros.

Estos proyectos se suman a las barreras construidas durante administraciones anteriores.

Durante la Administración de Joe Biden también se reanudaron algunos proyectos de muro en sectores específicos de la frontera.

Por ello, Tucson 5 forma parte de una infraestructura fronteriza que se ha desarrollado durante varias administraciones, aunque la actual Administración ha planteado una expansión considerable de las barreras.

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