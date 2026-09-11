Jubilada pensaba que todo estaba en orden y ahora debe 35 mil dólares al Seguro Social

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Una jubilada de unos 70 años descubrió que la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) le había pagado más de lo que correspondía durante cuatro años. Ahora la agencia le reclama 35 mil dólares, aunque ella asegura que nunca supo que estaba recibiendo un monto incorrecto.

El caso, reportado por CBS News, muestra cómo un sobrepago puede convertirse en una deuda considerable para un beneficiario cuando la SSA detecta el error después de varios años.

¿Cómo descubrió la jubilada que debía 35 mil dólares?

La mujer comenzó a recibir sus propios beneficios del Seguro Social hace cuatro años. Su situación cambió en febrero de 2026, cuando su pago mensual se redujo de forma repentina en unos 600 dólares.

Después del ajuste, recibía alrededor de 2 mil 700 dólares al mes, una cantidad que ya incluía impuestos, retenciones voluntarias y las deducciones correspondientes a Medicare.

La beneficiaria se comunicó con la Administración del Seguro Social para conocer el motivo de la reducción. Según una carta enviada por la agencia y revisada por CBS News, el pago había sido ajustado para corregir el monto de su beneficio.

La comunicación no explicaba con mayor detalle qué había provocado el cambio, de acuerdo con la mujer.

En agosto recibió una nueva notificación que elevó su preocupación. La SSA le informó que había recibido pagos en exceso durante los cuatro años anteriores y que debía devolver 35 mil dólares.

La jubilada dijo a CBS News que la agencia no le ha explicado por qué se produjo el sobrepago. También aseguró que, hasta donde sabe, no hizo nada incorrecto para recibir el dinero.

¿Por qué el Seguro Social puede pagar de más en Estados Unidos?

La Administración del Seguro Social explica que los sobrepagos pueden ocurrir cuando la agencia recibe información incorrecta o no cuenta a tiempo con datos que modifican el cálculo de un beneficio.

Los cambios en los ingresos, el estado civil y otras circunstancias pueden afectar la cantidad que corresponde recibir. La agencia también reconoce que pueden producirse errores durante el procesamiento de la información.

Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, explicó a CBS News que una persona puede informar oportunamente un cambio y aun así recibir un pago superior al que le corresponde. Los retrasos en el procesamiento pueden hacer que el problema se mantenga durante varios meses antes de ser detectado.

Otro motivo frecuente afecta a las personas que solicitan beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación. En esos casos existen límites de ingresos y superar esos montos puede reducir la cantidad de beneficios que corresponde recibir.

Martha Shedden, presidenta de la National Association of Registered Social Security Analysts, explicó a CBS News que un retraso en el reporte de los ingresos también puede hacer que un sobrepago pase inadvertido.

Los errores de cálculo representan otra posibilidad. La cantidad inicial del beneficio puede calcularse de forma incorrecta o pueden aparecer problemas cuando una persona recibe más de un tipo de beneficio del Seguro Social.

¿Qué ocurre cuando la SSA reclama un sobrepago?

Cuando la SSA determina que una persona recibió más dinero del que correspondía, envía una notificación en la que informa el monto de la deuda y las opciones disponibles para responder.

La agencia concede 30 días para que el beneficiario pague o tome medidas frente al reclamo. La persona puede solicitar una reconsideración si considera que el sobrepago no ocurrió o que la cantidad reclamada es incorrecta.

También puede solicitar una exención del cobro si considera que no fue responsable del error y que devolver el dinero representaría una dificultad económica.

Si el beneficiario no toma medidas, la SSA puede comenzar a descontar dinero de sus pagos mensuales. Para los beneficios del Seguro Social, la agencia puede retener hasta 50% del beneficio mensual hasta recuperar el monto adeudado. En el caso del Supplemental Security Income (SSI), la retención puede ser de 10%.

En el caso de la jubilada, la carta que recibió le advertía que, si no pagaba la deuda, sus beneficios serían reducidos para recuperar los 35 mil dólares. Según sus cálculos, esa medida dejaría sus ingresos mensuales en alrededor de 1 mil 350 dólares.

La beneficiaria dijo a CBS News que está preocupada por el impacto que tendría esa reducción mientras intenta resolver el caso.

¿Puede una persona apelar una deuda del Seguro Social?

Sí. La SSA permite solicitar una reconsideración cuando una persona considera que no recibió un sobrepago o que la cantidad reclamada es incorrecta.

También existe la posibilidad de pedir una exención del cobro. Esta alternativa puede aplicarse cuando el beneficiario no provocó el sobrepago y la devolución del dinero supondría una dificultad económica o sería injusta dadas sus circunstancias.

Otra opción permite solicitar que se reduzca la cantidad que la agencia descuenta cada mes. Esta alternativa puede resultar útil para quienes reconocen que existe un sobrepago, pero no pueden devolverlo al ritmo establecido inicialmente.

En el caso reportado por CBS News, la jubilada inició un proceso de apelación para intentar resolver la deuda y conocer por qué recibió pagos superiores a los que le correspondían durante cuatro años.

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