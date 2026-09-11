Trump anuncia cheques de 500 dólares de Obamacare: quiénes podrían recibirlos y a partir de cuándo

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Trump promete cheque por Obamacare. Foto: Envato.

El presidente Donald Trump anunció un posible reembolso de 500 dólares para casi un millón de estadounidenses que compraron seguros médicos mediante Obamacare. La propuesta, presentada en un video de la Casa Blanca, contempla a personas de 30 estados que, según la administración, pagaron de más por sus primas. El gobierno afirma que los cheques llegarían en pocas semanas, aunque todavía no está claro cómo se distribuirían los fondos.

El anuncio de la Casa Blanca está dirigido a personas que compraron un seguro médico a través de los mercados del Obamacare y pagaron el costo completo de su cobertura, sin recibir subsidios federales para las primas. La propuesta contempla a casi un millón de afiliados en 30 estados.

Foto: AFP

Hay un detalle que conviene tener presente: tener seguro de Obamacare no significa que automáticamente recibirás el dinero. La administración no ha publicado un procedimiento individual para confirmar quién cumple los requisitos ni ha explicado cómo se calcularía el reembolso de cada persona.

30 estados de Estados Unidos

Los mercados federales de Obamacare, son:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Delaware

Florida

Hawái

Indiana

Iowa

Kansas

Luisiana

Michigan

Misisipi

Misuri

Montana

Nebraska

New Hampshire

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

¿Cuándo llegarían los cheques de 500 dólares?

La Casa Blanca señala que los reembolsos comenzarían a enviarse en octubre de 2026. Trump había dicho que los pagos llegarían en unas pocas semanas.

Todavía falta información esencial para que una familia pueda saber si debe esperar un cheque o cuánto recibirá:

No se ha publicado un portal oficial de verificación individual

No se ha explicado si el dinero se enviará por correo, depósito directo o ambos mecanismos

No se ha confirmado si el Congreso debe autorizar el desembolso

Tampoco está claro si los 500 dólares representan un cálculo del sobrecargo real de cada asegurado

La recomendación para quienes tienen Obamacare es sencilla: no cambies tu cobertura ni compartas información bancaria con nadie que prometa adelantarte el reembolso. Primero debe existir una instrucción oficial de la administración o de la agencia responsable del mercado de seguros.

¿De dónde saldría el dinero del reembolso de Obamacare?

La administración Trump afirma que los fondos provienen de unos 500 millones de dólares en cobros excedentes relacionados con el mercado federal de seguros médicos. Esas cuotas, conocidas como user fees, financian las operaciones de Healthcare.gov y son pagadas por las aseguradoras. La Casa Blanca sostiene que el costo terminó trasladándose a los consumidores mediante primas más altas.

La explicación oficial, sin embargo, no resuelve todas las preguntas. La agencia encargada de los mercados federales, los Centers for Medicare & Medicaid Services, no respondió a las solicitudes de comentarios de Associated Press. Tampoco está confirmado el mecanismo legal para entregar los fondos.

El Presidente anunció el mes en el que se comenzará a devolver el dinero.

La Casa Blanca atribuye los cobros excesivos al gobierno de Joe Biden. Pero Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de Obamacare de KFF, cuestionó esa interpretación. Según su análisis citado por Associated Press, es posible que el dinero proceda de cuotas recaudadas durante el primer mandato de Trump, no exclusivamente de la administración Biden.

La diferencia importa. Una cosa es anunciar un reembolso y otra demostrar cuánto se cobró de más, quién tiene derecho a recuperarlo y qué autoridad puede disponer de ese dinero. Por ahora, la propuesta deja esas cuestiones abiertas.

¿Por qué Trump anuncia estos cheques ahora?

El anuncio llega en un momento delicado para las familias que compran su seguro médico por cuenta propia. El fin de los subsidios ampliados de Obamacare ha elevado los costos de cobertura para muchos estadounidenses. Associated Press reportó que las primas de numerosos afiliados aumentaron considerablemente y que millones redujeron su cobertura o dejaron el programa.

La cifra de 500 dólares puede llamar la atención, pero no debe confundirse con una solución a los gastos médicos. El anuncio se produjo además después de que Trump propusiera un dividendo de 5 mil dólares para los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre. Son dos propuestas diferentes y no deben mezclarse.

Para quienes viven en Texas, Florida, Ohio o cualquiera de los estados incluidos, lo más importante es distinguir entre un pago anunciado y un beneficio que ya se puede reclamar. La Casa Blanca ha establecido octubre como fecha de inicio de los reembolsos, pero aún faltan los detalles que permitirían a cada asegurado confirmar su elegibilidad.

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