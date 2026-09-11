El Museo del 11-S estrena hoy un recorrido dedicado a los primeros respondedores

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Ceremonia del 25 aniversario de los atentados del 11-S. Foto: Angela Weiss / AFP

El Memorial y Museo Nacional del 11-S, ubicado en Nueva York, ofrecerá este viernes un recorrido dedicado a los primeros respondedores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Llamada “Uncommon Courage: First Responders on 9/11”, la visita guiada muestra a los personajes que, sin formar parte de los equipos de emergencia que se desplegaron seguidamente, asumieron funciones de auxilio en medio de la tragedia.

“En la mayor movilización de personal de emergencia de la historia estadounidense, miles de personas de agencias municipales, estatales y federales respondieron a los tres lugares de los ataques del 11 de septiembre”, destacó el sitio web del Museo.

Aquel día, un total de 19 terroristas del grupo extremista al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales de pasajeros para estrellarlos contra objetivos estratégicos de Estados Unidos.

Estos eran las Torres Gemelas, el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, donde efectivamente impactaron, y, posiblemente, el Capitolio o la Casa Blanca, donde no llegaron a producirse los atentados.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el pasado martes la publicación de más de 170 mil páginas de registros municipales, los cuales documentan cuál fue la respuesta del gobierno local, a cargo de Rudolf Giuliani en 2001, ante los ataques y las posteriores consecuencias.

¿Cómo es el recorrido que estrena hoy el Museo del 11-S?

Según detalla el Museo del 11-S, la visita guiada dura aproximadamente 60 minutos. Su objetivo es contar la historia de la respuesta a los ataques desde la perspectiva de quienes acudieron a ayudar, así como de algunas personas que actuaron como socorristas en medio de la emergencia.

La experiencia también complementa otras dos visitas del complejo: el recorrido oficial del Memorial del 11-S y la visita al museo denominada “Understanding 9/11”.

El recorrido conecta objetos, espacios y testimonios con las decisiones tomadas durante las primeras horas de los ataques. Entre los protagonistas aparece Rick Rescorla, responsable de seguridad de Morgan Stanley en el World Trade Center.

“Uncommon Courage: First Responders on 9/11” estará abierto los martes, miércoles y jueves a las 3:30 pm (ET), indica la plataforma.

¿Quién es Rick Rescorla?

A través de su colección, el Museo del 11-S cuenta que Rick Rescorla ya había vivido una emergencia en el complejo durante el atentado de 1993. Después de aquella experiencia, insistió en que los empleados de Morgan Stanley, una de las multinacionales financieras y bancos de inversión más grandes e importantes del mundo, realizaran simulacros periódicos de evacuación.

El 11 de septiembre de 2001, en medio de la emergencia, Rescorla dirigió la evacuación de miles de trabajadores de Morgan Stanley y regresó al edificio para buscar a otras personas que todavía podían estar dentro. De acuerdo con una reseña de la BBC, el hombre guió a más de 2 mil 500 personas hacia un lugar seguro.

Ignorando las órdenes iniciales de no permanecer en el edificio, Rescorla subió las escaleras de la estructura y fue visto por última vez en los pisos superiores de la torre sur, poco antes de que esta se derrumbara a consecuencia del impacto.

El Museo señala que más de 3 mil 600 empleados de Morgan Stanley lograron salir, mientras que 13 trabajadores y contratistas vinculados a la compañía murieron, entre ellos Rick Rescorla.

La historia de los primeros respondedores del 11-S tampoco termina en las primeras horas de ese trágico día. El Memorial mantiene registros de trabajadores de rescate y recuperación, testigos y sobrevivientes como parte de su labor de documentación histórica.

Durante una ceremonia realizada en el Pentágono, por el 25 aniversario de los ataques, realizada este viernes, el presidente Donald Trump aseguró que su país nunca olvidará los atentados.

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