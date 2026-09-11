Desde una libreta hasta un limpiavidrios: los objetos más increíbles que sobrevivieron al 9/11

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25 aniversario del ataque a las torres gemelas de NY. Foto: Envato.

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. El derrumbe dejó miles de víctimas y una ciudad marcada para siempre. A 25 años de los atentados, una llave, un casco de bombero y hasta una esfera de bronce permiten acercarse a las vidas que existían antes de la tragedia. El Museo y Memorial del 11-S conserva estos objetos como testimonios de la historia.

¿Qué objetos del 11-S sobrevivieron entre los escombros de Nueva York?

Lo más desconcertante de la colección no siempre es el tamaño de una pieza. A veces es su apariencia.

Una libreta de oficina, un objeto de uso personal o una herramienta de trabajo pueden parecer insignificantes hasta que se conoce su historia. Entonces dejan de ser cosas. Se convierten en la última conexión tangible con una persona, una rutina o un lugar que ya no existe.

El Museo y Memorial del 11-S de Nueva York ha reunido una extensa colección de artefactos relacionados con los atentados de 1993 y 2001, sus víctimas, sobrevivientes y equipos de emergencia. El catálogo incluye restos de los edificios, objetos personales, fotografías, textiles y testimonios.

No todos los objetos fueron encontrados en el mismo estado. Algunos quedaron aplastados, otros se recuperaron prácticamente intactos. Esa diferencia también cuenta una historia.

¿Cómo sobrevivió la esfera de Fritz Koenig al derrumbe de las Torres Gemelas?

Antes del 11-S, la plaza del World Trade Center tenía una escultura monumental de bronce conocida como The Sphere. El artista alemán Fritz Koenig la diseñó como un símbolo de paz. La obra medía 25 pies de altura y estaba formada por 64 segmentos de bronce.

Los ataques dañaron gravemente la esfera. Sin embargo, la pieza sobrevivió al colapso y fue recuperada. El 11 de marzo de 2002 se instaló en Battery Park como memorial temporal de las víctimas.

The Sphere (La esfera) de Fritz Koenig es una escultura de metal de 1971 que se encontraba en la Austin Tobin Plaza. pic.twitter.com/UzbKv7o65H — Rembrandt Harmenszoon van Rijn (@RembriBarrocho) September 19, 2021

Su historia tiene una fuerza particular: no se trata de un objeto que salió ileso. Su superficie conserva las consecuencias de la tragedia. Precisamente por eso, la esfera dejó de ser únicamente una obra de arte y pasó a formar parte de la memoria colectiva de Nueva York.

El Museo y Memorial del 11-S explica la historia de Fritz Koenig y de la escultura que creó para el World Trade Center. El recorrido de la pieza, desde la plaza hasta su conservación actual, muestra cómo un objeto artístico puede adquirir un significado completamente distinto después de un desastre.

¿Qué cuentan los cascos de los bomberos que estuvieron en el 11-S?

En febrero de 2002, los buscadores de la Zona Cero recuperaron un casco del Escuadrón 288 con el número de placa de Joseph Gerard Hunter. El bombero tenía 31 años y murió ayudando a evacuar la Torre Sur. Su hermana Teresa Hunter Labo contó a National Geographic que aquella pieza era lo único que conservaban de él que había estado allí abajo, en los escombros.

La historia de Hunter aparece en el reportaje de National Geographic sobre los objetos que sobrevivieron a los atentados . La familia donó el casco al museo porque, como explicó su hermana, ese era su sitio.

No son simples piezas de equipo. Son objetos que acompañaron a personas concretas en un momento en que el trabajo, la familia y el peligro quedaron unidos de una manera inimaginable.

¿Qué objetos cotidianos del World Trade Center también se conservan?

El archivo del museo también contiene piezas que podrían haber estado en cualquier escritorio o bolsillo. Su valor no está en lo que cuestan, sino en la historia que conservan.

Entre los objetos documentados en la colección aparecen:

Libretas y papeles de oficina: registros de la vida laboral que transcurría dentro de las torres

Llaves y tarjetas de acceso: pequeñas piezas vinculadas con las rutinas de quienes trabajaban en el complejo

Relojes, anillos y carteras: pertenencias personales que ayudan a recordar a las víctimas

Vasos, tazas y recipientes de comida: objetos relacionados con las pausas, los almuerzos y la vida cotidiana

Herramientas y piezas de vehículos: elementos que muestran el trabajo de los equipos de emergencia

La colección oficial del 9/11 Memorial & Museum permite consultar objetos recuperados tras los atentados y conocer la historia de muchas de estas piezas. También reúne pertenencias de víctimas, sobrevivientes y rescatistas, así como restos del World Trade Center.

La base de datos no se limita a grandes fragmentos de acero. Incluye objetos que permiten imaginar las jornadas laborales que se desarrollaban dentro de las torres antes del ataque. Y esa es, quizá, la parte más conmovedora: la historia de Nueva York también está en los objetos pequeños.

¿Por qué un limpiavidrios o una herramienta de trabajo puede ser tan importante?

Un limpiavidrios no tiene nada de extraordinario hasta que se entiende dónde se utilizaba y quién lo manejaba. El mismo razonamiento se aplica a una libreta, un uniforme o una llave.

El World Trade Center era un complejo de oficinas y espacios comerciales. Miles de personas trabajaban allí y sus jornadas incluían tareas tan normales como limpiar ventanas, preparar café o tomar notas. Los objetos recuperados permiten recordar esa dimensión humana.

Ahí está la parte más poderosa de la colección. Los grandes fragmentos de acero explican la magnitud de la destrucción. Las cosas pequeñas ayudan a imaginar a las personas que estaban dentro.

La historia del tejido inacabado que menciona National Geographic lo demuestra. Las agujas todavía sostenían una labor que pertenecía a un ejecutivo de Cantor Fitzgerald, la empresa que perdió 658 empleados en la Torre Norte. Un pasatiempo que parecía no tener relación con la historia se convirtió en un testimonio de la vida que se interrumpió.

¿Qué otros objetos del 11-S se pueden consultar en el museo?

El catálogo digital del Museo y Memorial del 11-S permite explorar distintas categorías de objetos y arte. Entre ellas están los artículos personales, los restos del World Trade Center y los elementos utilizados por los equipos de emergencia.

La colección también reúne objetos relacionados con los atentados en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania. En este último lugar, la historia de los restos materiales es distinta porque el avión se estrelló contra el suelo a gran velocidad y gran parte de lo que quedó estaba en fragmentos pequeños.

Para quienes viven en Estados Unidos y quieren conocer más sobre el 11-S, la colección digital ofrece una forma de acercarse a la historia sin necesidad de viajar a Nueva York. Se puede consultar el catálogo y sus piezas en la página oficial del museo.

La memoria de aquel día no está únicamente en los nombres grabados en el memorial. También está en un casco que quedó aplastado, en una esfera que perdió su forma original y en los objetos que alguna vez fueron parte de una jornada cualquiera. Esos testimonios, aunque silenciosos, siguen hablando de las personas que estuvieron allí.

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