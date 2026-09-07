Esta gran fiesta mexicana regresa a Chicago pese al temor a ICE: cuándo y dónde será el Grito 2026

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La gran celebración mexicana de El Grito Chicago regresará este fin de semana a Grant Park después de una pausa que marcó las celebraciones de 2025. El Grito Chicago se realizará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, con música en vivo, comida, baile, actividades para familias y una ceremonia cívica por la Independencia de México.

De acuerdo con la revista Time Out, el festival fue aplazado en 2025 ante el temor por el aumento de las operaciones de inmigración en Chicago. La decisión generó preocupación entre negocios y organizaciones de la comunidad.

Ahora, los organizadores anuncian el regreso con nuevas medidas de seguridad y alianzas comunitarias.

¿Cuándo y dónde será El Grito Chicago 2026?

El Grito Chicago tendrá lugar en Butler Field, dentro de Grant Park, en el centro de Chicago, durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre.

Las actividades generales estarán disponibles ambos días de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.. El espacio estará dedicado a la música, la gastronomía mexicana, los artesanos y distintas actividades para quienes asistan en familia.

La ubicación es 337 E. Randolph St., Chicago, Illinois, en una de las zonas más conocidas del centro de la ciudad.

¿Quiénes estarán en el cartel de El Grito Chicago?

El festival contará con un cartel que reúne distintas generaciones de la música mexicana.

El cantante sinaloense Adriel Favela será uno de los principales artistas de esta edición. También estarán Código FN, Mi Banda El Mexicano, Emmanuel Cortés y Mariachi Herencia de México, agrupación originaria de Chicago que ha recibido nominaciones al Latin Grammy.

La programación también incluye Selena The Show, un homenaje a Selena Quintanilla; Los de La Homan, Sin Anestesia, El Ejército Sierreño, un homenaje musical a Juan Gabriel y Kombi Bus Dancefloor, una propuesta que combinará música de DJ y baile.

Con esta programación, el festival busca reunir sonidos tradicionales y propuestas más recientes de la música regional mexicana, además de artistas vinculados con la comunidad mexicana de Chicago.

¿Qué actividades habrá además de los conciertos?

El Grito no estará limitado a los escenarios.

El festival tendrá un mercadito mexicano con negocios y artesanos, puestos de comida, activaciones y espacios interactivos. También habrá programación cultural y una zona para niños con actividades deportivas, experiencias artísticas y atracciones.

La propuesta está diseñada para que las familias puedan permanecer durante buena parte de la jornada y combinar los conciertos con comida y actividades culturales. La organización también contempla bares y distintos espacios gastronómicos dentro del festival.

Uno de los momentos principales será la Ceremonia Cívica de El Grito, prevista para la noche del domingo 13 de septiembre. El acto estará encabezado por el Consulado General de México en Chicago y será de acceso gratuito, aunque requiere registro.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Grito?

Las entradas generales para El Grito Chicago tienen precios escalonados. De acuerdo con la organización,la entrada de un día parte actualmente de 20 dólares, aunque el precio aumenta conforme se agotan las diferentes categorías. También existen boletos Amigo, que incluyen acceso prioritario, zona de observación frente al escenario principal, bar y baños exclusivos.

Los boletos para los dos días también están disponibles. Los menores de 10 años pueden ingresar con un adulto que tenga entrada general, de acuerdo con las condiciones publicadas por el festival.

La organización advierte que los precios pueden cambiar y que la programación artística está sujeta a modificaciones.

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