Labor Day 2026: qué está abierto y cerrado en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Labor Day 2026. Foto: Shutterstock

Si buscas salir a comprar aperitivos de última hora para preparar una barbacoa o aprovechar las ofertas durante el Labor Day de Estados Unidos, tendrás múltiples opciones disponibles en la mayoría de las ciudades del país. Si bien las entidades bancarias y las oficinas del servicio postal permanecerán cerradas este lunes 7 de septiembre por ser un feriado federal, la mayoría de las grandes cadenas comerciales, restaurantes, supermercados y minoristas operarán con regularidad. La bolsa de valores también suspenderá sus operaciones habituales.

¿Dónde y por qué se celebra el Labor Day?

La primera conmemoración de Labor Day tuvo lugar el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. Para el año 1894, un total de 23 estados ya habían adoptado formalmente la celebración dentro de sus calendarios oficiales. El 28 de junio de 1894, el presidente Grover Cleveland firmó la ley federal que convirtió el primer lunes de septiembre de cada año en un día festivo nacional.

¿Qué estará abierto y cerrado en este día de Labor Day?

En este año 2026, el Labor Day se celebra el lunes 7 de septiembre, por lo que el fin de semana largo abarca desde el sábado 5 hasta el lunes 7.

¿Trabajarán los bancos y oficinas de correo?

Durante el Labor Day, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) especifica en su sitio web oficial que no habrá entrega de correo regular y sus oficinas principales permanecerán cerradas al público.

En el sector de mensajería privada, las tiendas de The UPS Store podrían permanecer cerradas según la franquicia local, mientras que los horarios de atención en los centros de FedEx Office se verán modificados o reducidos durante la jornada.

Por tratarse de un día festivo federal, la mayoría de las sucursales bancarias del país no abrirán sus puertas. Se recomienda a los usuarios verificar directamente con su institución financiera si contarán con algún horario especial. Los cajeros automáticos (ATM) y las plataformas de banca en línea continuarán operativos, aunque las transferencias interbancarias y depósitos pendientes podrían procesarse hasta el siguiente día hábil.

¿Está abierta la bolsa de valores el Día del Trabajo?

No. Los mercados bursátiles en Estados Unidos permanecerán cerrados este lunes 7 de septiembre con motivo del Labor Day.

Tanto el mercado del Nasdaq como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) suspenden sus operaciones el lunes y reanudarán sus transacciones habituales el martes 8 de septiembre. Asimismo, el mercado de bonos estadounidenses permanecerá cerrado durante toda la jornada festiva, según lo estipulado por la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros (SIFMA).

¿Starbucks abrirá en Labor Day?

La gran mayoría de las cafeterías de Starbucks estarán abiertas para atender a los clientes, aunque el horario específico puede variar según la ubicación o la demanda del sector. La empresa recomienda verificar los horarios de apertura y cierre de cada tienda a través de su aplicación móvil oficial.

¿Qué supermercados estarán abiertos en Labor Day?

La mayoría de las cadenas de supermercados abrirán durante el festivo, aunque algunas operarán con horarios de atención reducidos:

Kroger: Informó en su portal web que sus tiendas mantendrán el horario regular de atención, mientras que el servicio en sus farmacias y clínicas internas puede presentar variaciones.

Cadenas confirmadas: Empresas como Walmart, Publix, Trader Joe’s y Meijer, entre otras, abrirán sus instalaciones siguiendo la tradición de este feriado.

Clubes de compras: Almacenes como Sam’s Club operarán en un horario especial de 8:00 a. m. para miembros Plus y a partir de las 9:00 a. m. para miembros Club, cerrando sus puertas a las 8:00 p. m. Por su parte, BJ’s Wholesale Club atenderá de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

¿Costco abrirá en Labor Day?

No. Las tiendas de Costco permanecen completamente cerradas en todo el país durante este lunes 7 de septiembre por motivo del feriado nacional.

¿Qué restaurantes abrirán?

La mayoría de las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida y casual mantendrán sus puertas abiertas durante el Día del Trabajo. Entre los establecimientos disponibles figuran McDonald’s, Starbucks, Chipotle, Chick-fil-A, Dunkin y Wendy’s, por mencionar algunos. Se sugiere confirmar la disponibilidad de cada sucursal a través de sus redes sociales o aplicaciones de pedido.

¿Qué tiendas minoristas estarán disponibles?

Las principales cadenas minoristas del país operarán de forma regular durante el feriado para atender las compras de temporada. Tiendas como Home Depot, Lowe’s, Best Buy, IKEA, Target, TJ Maxx y Bass Pro Shops mantendrán sus puertas abiertas al público.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.