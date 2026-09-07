“Eran amables”: habló Holly Ratchford, la mujer que rentó un apartamento a los terroristas del 11-S 

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Atentado del 11-S. Foto: Shutterstock

Una mujer de California que le rentó una vivienda a los terroristas del 11 de septiembre rompió el silencio tras décadas del atentado. La administradora alquiló el lugar a los secuestradores y asegura que, en el trato cotidiano, se mostraban “muy, muy amables”. De hecho, admitió que en su momento llegó a sentarse a comer “galletas y té con ellos”, según relató Holly Ratchford a la BBC, quien en aquel entonces administraba el complejo Parkwood Apartments en el área de San Diego donde residieron los atacantes.

¿Quién es Holly Ratchford y cómo conoció a los secuestradores?

Holly Ratchford era la persona encargada de alquilar los departamentos dentro del complejo residencial Parkwood. En ese recinto, le alquiló un apartamento a Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, quienes formaron parte del grupo terrorista de cinco hombres que posteriormente secuestró el vuelo 77 de American Airlines y después lo estrelló contra el Pentágono, matando a 184 personas.

¿Cómo conoció Holly Ratchford a los secuestradores?

Omar al-Bayoumi fue quien le presentó a Ratchford a Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar en 1999.

“No era como si simplemente hubieran venido a la oficina y nos hubieran alquilado un espacio”, declaró la mujer a la BBC. “Me resulta casi imposible conciliar la imagen de quién decía ser con quién es realmente. Todavía me cuesta asimilarlo”.

Ratchford era la encargada de gestionar los alquileres del complejo y recuerda que estos terroristas pasaron desapercibidos en el vecindario: “No tenían nada de particular. Eran amables, eran educados”, dijo.

Al-Bayoumi también la engañó, ya que se hizo pasar por un estudiante, ocultando sus nexos con el gobierno saudí: “Me creí todo lo que me dijo”, dijo Ratchford. “Realmente pensé que así era él. Siempre que organizaba fiestas, él venía y participaba en las actividades”, recuerda, añadiendo que su familia solía invitarla a comer.

La BBC contó que al-Bayoumi tenía una casa junto a la piscina del complejo y por eso asistía a las fiestas que la mujer organizaba: “Siempre estaba animado y sonriente”.

¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001?

El 11 de septiembre de 2001, 19 miembros de la red islámica Al Qaeda secuestraron cuatro aviones de pasajeros. Uno se impactó contra el Pentágono y dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, mientras que el cuarto avión se impactó en un campo en Pensilvania. Casi tres mil personas quedaron sin vida en aquella trágica jornada.

Las investigaciones alegan que al-Bayoumi contribuyó al complot del 11 de septiembre al brindarle apoyo logístico y financiero a los dos secuestradores para llegar a Estados Unidos: Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar.

Declaración contra al-Bayoumi

Desde el ataque terrorista, al-Bayoumi sigue siendo investigado. Sin embargo, recientemente Ratchford entregó su declaración formal en Nueva York, ya que los vio interactuando directamente con los secuestradores.

El 28 de septiembre de 2001, al-Bayoumi fue puesto en libertad por las autoridades británicas. Ratchford sigue atónita ante ese hecho: “No puedo creer que se haya librado”, dice.

La vida de Ratchford cambió tras la tragedia

Desde el atentado, la vida de Ratchford nunca volvió a ser la misma, según le confesó a la BBC: “Sé que la vida de muchas personas cambió de inmediato durante el 11 de septiembre. En mi caso, en cuestión de una o dos semanas, mi vida, mis ideales, mis creencias… todo cambió rapidísimo. Fue como accionar un interruptor”.

Sin embargo, reconoció que se sintió mal al saber en lo que se había involucrado por causa de estos inquilinos: “Me sentí muy estú… Había confiado y me habían importado personas que hicieron cosas malas. No quiero volver a ser tomada tan desprevenida por gente que no era quien decía ser”.

“Ahora prefiero mantenerme alejada de personas que podrían estar mintiendo sobre quiénes son. En un pueblo pequeño es imposible guardar secretos, y eso me hace sentir más segura. Me gusta estar en un lugar donde puedo confiar en la gente”.

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