¿Cómo sucedió la inundación repentina en el Gran Cañón? Al menos un fallecido

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Cerca de 2.5 cm de lluvia cayeron en aproximadamente 20 minutos. J. Thompson / AFP

Una fuerte inundación repentina, registrada el sábado en el Gran Cañón, dejó al menos una persona fallecida y otras 15 que continúan desaparecidas.

De acuerdo con un reporte oficial del Servicio Nacional de Parques (NPS), la crecida ocurrió en Bright Angel Creek, un afluente del río Colorado, después de una intensa tormenta que descargó grandes cantidades de agua en pocos minutos sobre un terreno rocoso y con fuertes pendientes.

El fenómeno provocó que el arroyo aumentara rápidamente su caudal, arrastrando lodo, piedras y escombros que afectaron caminos, puentes peatonales y zonas utilizadas por excursionistas.

La agencia de noticias AP informó que más de 60 personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero desde las áreas profundas del cañón, debido a las condiciones peligrosas.

¿Qué provocó la crecida repentina en el Gran Cañón?

Expertos consideran que la inundación fue causada por una combinación de factores meteorológicos, incluso geográficos, que hicieron que la zona fuera especialmente vulnerable.

Darren McCollum, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff, Arizona, precisó que entre uno y 2.5 centímetros de lluvia cayeron en aproximadamente 20 minutos sobre una ladera rocosa con una gran inclinación.

Pero antes de la tormenta principal, otros dos sistemas meteorológicos más pequeños habían dejado humedad en el área, lo que provocó que el suelo estuviera saturado.

“Cuando llegó la tormenta principal, cayeron lluvias torrenciales sobre todo lo que ya estaba empapado, y eso causó todos los problemas que estamos viendo”, dijo McCollum.

Otro reporte de AP, citando a expertos, señaló que la ubicación del arroyo Bright Angel también influyó en la magnitud del evento. El cauce baja desde el borde norte del Gran Cañón hasta el río Colorado, con una diferencia de altura cercana a los 1,828 metros. Ese fuerte desnivel permite que el agua gane velocidad rápidamente durante episodios de lluvias intensas.

Durante la crecida, torrentes de agua modificaron el paisaje, ampliaron el cauce del arroyo y arrastraron grandes cantidades de material rocoso.

Un fallecido y varias personas desaparecidas

El domingo por la noche, equipos de emergencia recuperaron el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, apuntó el Servicio de Parques Nacionales en un informe actualizado.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la identidad de la víctima, mientras continuaban las labores de investigación. La oficina forense de Arizona se encontraba trabajando en el lugar.

Respecto a los desaparecidos, el NPS pidió a familiares, excursionistas y visitantes que tengan información sobre personas que podrían encontrarse en la zona que se comuniquen con las autoridades.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, expresó su dolor por la tragedia. “Mis condolencias a las familias y seres queridos de todas las personas desaparecidas tras las inundaciones repentinas en el Gran Cañón”, publicó el domingo.

My heart is with the families and loved ones of every person unaccounted for after the flash flooding at the Grand Canyon.



DEMA is coordinating with NPS and Coconino County Emergency Management to support search and recovery efforts.



Thank you to the first responders on the… https://t.co/VXjIWwj9Tk — Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) August 31, 2026

¿Qué se espera para las próximas horas?

Los meteorólogos mantienen la alerta debido a que la temporada de lluvias monzónicas continúa en la región. Aunque el cielo puede permanecer despejado durante parte del día, las tormentas eléctricas pueden desarrollarse rápidamente y generar nuevas inundaciones.

“Debido a la intensa humedad monzónica y a que los suelos ya están saturados en algunas zonas, existirá un riesgo elevado de inundaciones repentinas hasta el lunes”, declaró el Servicio Meteorológico Nacional. También pronosticó posibilidades de chubascos y tormentas para los próximos días.

Según expertos, el episodio vuelve a recordar uno de los principales riesgos del verano en el Gran Cañón: las inundaciones repentinas. Estas pueden aparecer en cuestión de minutos, incluso cuando las condiciones meteorológicas parecen tranquilas en otras zonas del parque.

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