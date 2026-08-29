Entregarán mochilas y útiles escolares gratis en Nueva York: cuándo y cómo aplicar

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Los niños deben asistir para recibir su mochila. Foto: Ozaitsava / Envato

El ciclo escolar 2026-2027 no ha comenzado oficialmente en Nueva York, pero está muy cerca: 10 de septiembre. Si resides en Queens y aún no has conseguido la mochila para tu hijo, te queda una oportunidad de oro.

Durante todo el mes de agosto, el gobierno local ha estado realizando jornadas de mochilas y útiles escolares, ordenadamente y por distritos. Primero fue Brooklyn, luego Manhattan, Staten Island, El Bronx y ahora es el turno de Queens.

¿Dónde entregarán mochilas gratis en Queens?

Según el sitio web oficial de NYC, la actividad está pautada para el sábado 12 de septiembre, entre las 10:00 am y 2:00 pm (ET).

La entrega de mochilas y útiles escolares será en la oficina de la Fundación Thomas White Jr, ubicada en 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica, NY 11433.

Aunque los padres no necesitan registrarse previamente, las autoridades recomiendan anticiparse a la hora de inicio para asegurar alguna de las mochilas y recursos académicos. Asimismo, los organizadores suelen exigir que el niño esté presente para recibir su beneficio.

¿Qué deben tener en cuenta las familias antes del regreso a clases?

El inicio del ciclo escolar implica más que conocer una fecha. Durante las semanas previas, las familias suelen necesitar confirmar:

Lista de útiles escolares

Horarios de entrada y salida

Transporte escolar

Programas extracurriculares

Requisitos de inscripción o documentos pendientes

De esta forma, las escuelas públicas de la ciudad tienen previsto iniciar clases el 10 de septiembre de 2026, pero las instituciones privadas, charter y parroquiales pueden manejar fechas diferentes según sus propios calendarios.

¿Cómo preparar a tu hijo emocionalmente para el regreso a clases?

Según The Kids Mental Health Foundation, otro de los requisitos fundamentales para el regreso a clases, y que comienza desde casa, es preparar al niño emocionalmente. Es importante conversar con él sobre el inicio de la escuela y los cambios que vienen en su rutina diaria.

Antes del primer día de clases, la mejor estrategia es involucrarlo por completo en la nueva experiencia. No solo se trata de ponerle un uniforme, darle una mochila y dejarlo en la escuela, sino que vaya preparado y se sienta seguro.

Los expertos hacen énfasis en puntos fundamentales como visitar las paradas de autobús que serán parte de la rutina, conocer la escuela y punto de referencia sobre el hogar.

Asimismo, los niños pueden organizar con sus padres un horario escolar que no solo se refiere al tiempo en la escuela, sino también en casa. Esto incluye alimentación, descanso, tareas escolares y la hora adecuada para dormir.

“Aproximadamente dos semanas antes del inicio de clases, ajusta poco a poco la hora de dormir y de despertar de tu hijo. Pueden ser unos 15 minutos cada día hasta que coincidan con el horario escolar”, se lee en el sitio web.

Finalmente, padres e hijos pueden crear expectativas reales sobre el periodo escolar 2026-2027. La idea es organizar un plan de aprendizaje y desarrollo que sea fácil de cumplir, incluso metas que el propio estudiante se pueda plantear y ayudarlo a alcanzarlas.

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