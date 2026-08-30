Vivir gratis en Nueva York: buscan voluntarios para una granja con habitación privada y comida

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Foto generada con Gemini

Una granja sostenible del condado de Cortland en Nueva York busca voluntarios para colaborar 20 horas por semana. El intercambio incluye alojamiento, las tres comidas del día y otros beneficios durante estadías de una a seis semanas.

La propuesta está publicada en Worldpackers y contempla 20 horas de trabajo por semana, con un mínimo de una semana y un máximo de seis semanas.

El programa no corresponde a un empleo remunerado. Se trata de un intercambio en el que los participantes colaboran durante algunas horas a la semana y reciben alojamiento y otros beneficios.

¿Qué ofrece la granja a los voluntarios en Nueva York?

La propuesta incluye dos días libres por semana, además de distintas opciones de alojamiento. Según la publicación, los participantes pueden disponer de una habitación privada, una habitación compartida o un espacio para acampar.

La alimentación también está incluida durante la estadía, con desayuno, almuerzo y cena.

Foto: Captura de pantalla

Entre los beneficios anunciados también aparecen:

Internet de alta velocidad

Cocina equipada

Lavandería

Bicicletas

Traslado desde el lugar de llegada hasta la granja

Excursiones y caminatas gratuitas

Acceso gratuito a determinados eventos

La oferta también incluye asistencia de Worldpackers durante la experiencia y señala que el anfitrión ha sido verificado por la plataforma.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios en la granja de Nueva York?

Las actividades están relacionadas principalmente con el mantenimiento de las instalaciones, jardinería y cuidado de animales.

Entre las tareas previstas se encuentra preparar las instalaciones entre las estancias de los huéspedes, limpiar y acondicionar dos zonas de camping y reponer leña y agua.

Los voluntarios también pueden encargarse de cortar el césped, recortar la vegetación alrededor de las cercas, retirar maleza y mantener las áreas exteriores.

Otra parte del trabajo consiste en alimentar y dar agua a las gallinas, un caballo enano y las cabras, además de recoger huevos y limpiar los gallineros y establos.

La publicación también contempla el mantenimiento de los recintos para mantener a los animales protegidos de los depredadores locales, así como labores de jardinería y manejo del arroyo.

¿Quiénes pueden aplicar al voluntariado?

La oferta establece requisitos específicos para quienes quieran participar.

Los interesados deben tener un nivel de inglés intermedio, tener entre 21 y 50 años y contar con visa o ciudadanía de Estados Unidos.

El anfitrión acepta tanto a personas que viajen solas como a parejas y dúos de voluntarios.

Por lo tanto, la propuesta no está disponible para cualquier persona que quiera viajar a Estados Unidos con el objetivo de participar en el intercambio. Es necesario cumplir con las condiciones migratorias indicadas en la publicación.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en la granja?

La estadía mínima establecida es de una semana, mientras que el máximo es de seis semanas.

Durante ese periodo, los voluntarios deben cumplir con las 20 horas semanales de colaboración y disponen de dos días libres cada semana.

La duración permite que la experiencia pueda adaptarse tanto a personas que buscan una estancia corta como a quienes quieren permanecer varias semanas en el proyecto.

¿Qué gastos debe cubrir el voluntario?

La publicación establece que los voluntarios deben asumir por su cuenta los costos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa.

Los participantes deben contar con los recursos necesarios para llegar al condado de Cortland y cubrir los gastos que no forman parte del intercambio.

¿Cómo se puede aplicar?

La propuesta está disponible en Worldpackers, plataforma especializada en intercambios de trabajo por alojamiento y otros beneficios.

La publicación identifica al anfitrión como verificado y señala que recientemente ha aprobado voluntarios y continúa recibiendo solicitudes. También permite consultar las condiciones específicas del intercambio antes de enviar una postulación.

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