Dónde ver en Nueva York las obras de Yayoi Kusama

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La sala de espejos infinitos, de Yayoi Kusama. Foto: Timothy Clary / AFP

Comprender las obras de arte de Yayoi Kusama implica sentir curiosidad y atracción por el arte, pero hay mucho más. En la ciudad de Nueva York encuentras museos, exposiciones temporales e instalaciones públicas para visitar y conocer su legado, que recientemente se inmortalizó.

La artista japonesa, reconocida por sus obras cubiertas de puntos y sus motivos de calabazas, falleció el pasado 14 de agosto, a los 97 años. Sin embargo, la noticia sobre su partida física fue notificada días después.

Según reseña la revista National Geographic, las obras más emblemáticas de Yayoi Kusama provienen de una “inspiración” personal poco común: alucinaciones.

Desde los 10 años de edad comenzó a experimentar episodios de alucinaciones que le causaban frustración y sufrimiento psicológico. Pero tomó la decisión de exteriorizarlo y plasmarlo en sus obras. El resultado terminó siendo: campos de lunares, redes que se expandían hasta cubrirlo todo, espejos infinitos, flores que hablaban y calabazas.

La noticia sobre su muerte fue comunicada por el hospital psiquiátrico de Tokio donde estaba ingresada voluntariamente desde los años 70. “Siguió pintando hasta sus últimos días”, destacó la misiva, que no detalló la causa del fallecimiento.

¿Dónde ver las obras de Yayoi Kusama en Nueva York?

Museo Solomon R. Guggenheim

Ubicado en el Upper East Side de Manhattan, el museo acoge la exposición temática “Guggenheim Pop: 1960 to Now”, el cual estará disponible hasta el 10 de enero de 2027, detalla el portal y guía local Secret NYC.

Aquí podrás disfrutar de la sala de espejos infinitos, obra denominada oficialmente: “Infinity Mirrored Room – Dancing Lights That Flew Up To The Universe” (2019).

También se exhibe “No. 2. J.B.”, una de las primeras pinturas abstractas de la artista, que data de 1960.

Grand Central Madison

Desde el Midtown Manhattan, en el Madison Concourse, aquí encuentras una obra pública masiva, permanente y completamente gratuita, dedicada a Yayoi Kusama.

Se trata de la obra titulada “A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe”, la cual consiste en un gigantesco mosaico de vidrio de 875 pies cuadrados que cubre la pared.

De acuerdo con NY Post, está basado en su famosa serie pictórica “My Eternal Soul”, llena de rostros abstractos, líneas sinuosas y colores vibrantes.

SUMMIT One Vanderbilt

También en el Midtown Manhattan, en 45 E 42nd Street, junto a Grand Central, el lugar cuenta con una instalación llamada “Reflect“, que expone nubes de formas orgánicas y superficies metálicas brillantes que reposan en el suelo.

La obra complementan la experiencia de espejos del mirador en este rascacielos. Los precios de las entradas inician desde unos 44 a 48 dólares por adulto, dependiendo del horario y del día de la semana.

Museo de Arte Moderno (MoMA)

Ubicado en el Midtown West (11 W 53rd Street) aquí encuentras piezas históricas claves dentro de su colección permanente.

Se trata de una serie de cuadros que exponen las aclamadas y complejas redes de lunares y entramados abstractos de los “Infinity Nets”, los cuales Yayoi Kusama comenzó a pintar en su estudio de Nueva York a finales de los años 50.

Galería David Zwirner

Ubicada en el barrio de Chelsea, al oeste de Manhattan, esta galería ha representado históricamente las obras de Yayoi Kusama.

Aquí encuentras monumentales exposiciones individuales y gratuitas que son actualizadas con frecuencia. La más reciente consiste en las nuevas salas de espejos infinitos, enormes pinturas contemporáneas de lunares y esculturas a gran escala de sus icónicas calabazas y flores psicodélicas.

Los puntos marcaron la obra de Yayoi Kusama

La artista, que en 2023 hizo una colaboración con la marca y compañía de moda Louis Vuitton, habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y sobre las alucinaciones que experimentaba. Incluso, aseguró que su estancia en Nueva York le provocó neurosis.

Alrededor de 1977, algunos años después de regresar a Japón, ingresó voluntariamente a un hospital psiquiátrico. Cada mañana era trasladada a su estudio, ubicado cerca del hospital, para continuar trabajando.

En una declaración realizada en 2017, Yayoi Kusama explicó que todavía tenía alucinaciones y que veía puntos aparecer en su vestido, el suelo, los objetos que llevaba, su casa y el techo. Esas imágenes seguían formando parte de lo que posteriormente pintaba.

Su trayectoria quedó marcada por el uso constante de puntos, flores y calabazas, elementos relacionados con las visiones que aseguró experimentar desde su infancia. A sus 97 años las alucinaciones se apagaron y la mente de la artista descansa eternamente.

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