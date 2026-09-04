Tres cargos y ningún veredicto: ¿Qué frenó al jurado en el caso Lindsay Clancy?

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Foto: AFP

El jurado que analiza el caso de Lindsay Clancy en Massachusetts todavía no consigue un veredicto. Después de más de 38 horas de deliberaciones, un juez de Massachusetts declaró el juicio contra la exenfermera acusada de asesinar a sus tres hijos, después de que el jurado se estancara y no lograra alcanzar un veredicto.

El punto central del juicio no es determinar si Clancy causó las muertes. La defensa y la fiscalía coinciden en que ella estranguló a los niños. La discusión está en qué grado de responsabilidad penal tenía Clancy cuando cometió los hechos y si su estado mental le impedía comprender lo que estaba haciendo o controlar sus acciones.

La defensa sostiene que sufrió una psicosis posparto que afectó gravemente su capacidad mental. La fiscalía, en cambio, argumenta que Clancy planeó los asesinatos y sabía lo que hacía.

Por eso, el jurado no tiene que responder simplemente si Clancy es culpable o inocente. Tiene varias alternativas para cada uno de los tres cargos, y necesita alcanzar una decisión unánime.

BREAKING: Judge William Sullivan has declared a mistrial in the Lindsay Clancy murder case after the jury failed to reach a unanimous verdict following seven days of deliberations.



Clancy admitted to killing her three children but argued postpartum psychosis left her not… pic.twitter.com/SW87sR5ZZo — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

¿Qué debía decidir el jurado sobre Lindsay Clancy?

El caso no se reducía a determinar si Clancy había causado la muerte de sus hijos. La propia defensa no negó que ella los estranguló en el sótano de su vivienda en Massachusetts en enero de 2023.

La disputa está en su estado mental y su responsabilidad penal en el momento de los asesinatos.

La defensa sostuvo que Clancy sufrió psicosis posparto y que esa condición afectó su capacidad para comprender que sus actos estaban mal o controlar su comportamiento. Los fiscales presentaron una versión diferente y argumentaron que Clancy había planeado las muertes y sabía lo que estaba haciendo.

Por esa razón, el jurado tenía varias alternativas para cada uno de los tres cargos.

Podía encontrarla culpable de asesinato en primer grado, si consideraba que existió premeditación deliberada o extrema atrocidad o crueldad. También podía optar por asesinato en segundo grado si determinaba que hubo intención de matar, pero no los elementos necesarios para una condena por asesinato en primer grado.

Otra posibilidad era homicidio involuntario, si consideraba que las muertes fueron consecuencia de una conducta criminalmente temeraria o imprudente.

El jurado también podía determinar que Clancy no era penalmente responsable debido a una enfermedad o defecto mental. Esta alternativa corresponde a la defensa por enfermedad mental que presentó su equipo legal.

La quinta posibilidad era un veredicto de no culpable, si los jurados consideraban que la fiscalía no había demostrado los cargos más allá de una duda razonable.

¿Por qué el jurado quedó dividido en el caso de Lindsay Clancy?

Las deliberaciones se complicaron especialmente durante los últimos días del proceso.

Durante las deliberaciones, el presidente del jurado informó al juez que uno de los 12 integrantes no estaba aplicando las instrucciones sobre la duda razonable de la misma manera que el resto del panel. La comunicación provocó un enfrentamiento entre la defensa y el juez William Sullivan.

El abogado Kevin Reddington pidió que ese jurado fuera retirado porque, según su interpretación, estaba impidiendo que el panel alcanzara un veredicto unánime. Sullivan rechazó la solicitud. El juez señaló que los integrantes del jurado habían asegurado que podían seguir sus instrucciones y que no podía apartar a uno de ellos simplemente porque mantuviera una postura diferente durante las deliberaciones.

La situación dejó al descubierto el punto de bloqueo del panel. Once jurados habrían alcanzado una posición común mientras uno mantenía una postura distinta, aunque las deliberaciones son confidenciales y el tribunal no ha revelado cuál era el veredicto que defendía cada integrante.

El juez volvió a enviar al panel a deliberar, pero el jurado comunicó posteriormente que no podía alcanzar un veredicto unánime.

¿Por qué se declaró nulo el juicio de Lindsay Clancy?

En Massachusetts, el jurado debe alcanzar un veredicto unánime en un caso penal. Después de recibir varias comunicaciones del panel sobre su incapacidad para ponerse de acuerdo, Sullivan concluyó que no había otra salida.

El juez inicialmente anunció que declararía el juicio nulo, pero permitió que la defensa tuviera una hora para presentar un recurso de emergencia ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts.

El tribunal superior rechazó la solicitud de la defensa, por lo que Sullivan finalmente declaró el juicio nulo.

La decisión no significa que Clancy haya sido declarada inocente. Tampoco constituye una condena. El proceso simplemente terminó sin que el jurado determinara su responsabilidad penal.

¿Qué puede pasar ahora con Lindsay Clancy?

El juicio nulo deja el caso abierto. La fiscalía puede decidir llevar nuevamente a Clancy a juicio con un nuevo jurado.

En ese escenario, tendría que comenzar nuevamente el proceso de selección del jurado y posteriormente celebrarse otro juicio. También existe la posibilidad de que las partes exploren un acuerdo, aunque cualquier decisión dependerá de la fiscalía y de la defensa.

Clancy permanece bajo custodia psiquiátrica mientras continúa el proceso judicial. Su defensa ha sostenido desde el comienzo que la psicosis posparto explica su conducta y que no debería ser considerada penalmente responsable.

La fiscalía, en cambio, ha mantenido que Clancy actuó de “manera intencional” y que las “pruebas demuestran que sabía lo que estaba haciendo”.

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