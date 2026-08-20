Niños entran gratis a Broadway: así puedes llevar a tus hijos al teatro en Nueva York

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Una de las promociones familiares más esperadas de Broadway está disponible durante este mes a Nueva York. Kids’ Night on Broadway permitirá que niños menores de 18 años obtengan una entrada gratuita cuando asistan acompañados de un adulto que compre su localidad como parte de la promoción.

La iniciativa, organizada por The Broadway League, se realizará el martes 25 de agosto de 2026 y busca facilitar que las familias disfruten de algunas de las producciones teatrales más conocidas de la ciudad.

¿Cómo funciona Kids’ Night on Broadway?

La promoción permite que un niño o niña de entre 6 y 18 años reciba una entrada gratuita cuando asiste acompañado de un adulto que compra su boleto dentro de la oferta.

En la práctica, los boletos promocionales se adquieren por pares, por lo que el adulto paga su entrada y el niño obtiene la suya sin costo adicional.

Todos los asistentes deben contar con una entrada y la promoción tiene un límite de ocho boletos por orden.

¿Qué funciones todavía tienen entradas disponibles?

La mayoría de las funciones de Kids’ Night on Broadway ya están agotadas, pero todavía quedan boletos para The Book of Mormon, Buena Vista Social Club, Chicago, The Great Gatsby, Just In Time, Paranormal Activity, Titaníque y Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

Para las funciones del 25 de agosto de 2026, las localidades promocionales disponibles para adultos aparecen desde 69 hasta 899 dólares, dependiendo del espectáculo y de la ubicación del asiento.

Los horarios disponibles incluyen funciones entre las 2:00 pm y las 8:00 pm, hora del Este de Estados Unidos (ET).

¿Qué espectáculos forman parte de la promoción?

La oferta incluye producciones de distintos géneros, desde grandes musicales familiares hasta obras y espectáculos dirigidos a públicos adolescentes y adultos.

Entre las producciones participantes se encuentran Wicked, The Lion King, Harry Potter and the Cursed Child, The Outsiders, Hadestown, Aladdin, Stranger Things: The First Shadow, The Great Gatsby, Buena Vista Social Club, In the Heights, The Lost Boys, Paranormal Activity y Two Strangers (Carry a Cake Across New York), entre otras.

La disponibilidad no es igual para todos los espectáculos. Algunas funciones ya aparecen agotadas, por lo que es importante comprobar el sistema de venta antes de elegir una obra.

¿Hay beneficios adicionales para las familias?

La promoción no se limita a las entradas de teatro. Las personas que cuentan con boletos de Kids’ Night on Broadway también pueden acceder a beneficios especiales en algunos establecimientos y atracciones del área de Times Square.

Entre las opciones se encuentran restaurantes participantes del Theater District y atracciones como el Museum of Broadway y Top of the Rock. Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada establecimiento y es necesario presentar el boleto correspondiente.

¿Cómo comprar las entradas?

Al seleccionar una función del 25 de agosto, aparece el costo del boleto y se debe escoger el horario y los asientos disponibles.

El precio de las entradas incluye los cargos adicionales del Fee.

¿Qué debes tener en cuenta antes de llevar a tus hijos?

Antes de comprar, conviene revisar la duración y las recomendaciones de edad de la producción elegida.

Algunas funciones pueden durar alrededor de tres horas, incluido el intermedio, mientras que otras tienen contenidos que podrían no ser adecuados para niños pequeños.

También es recomendable revisar con anticipación la hora de llegada y las condiciones de ingreso del teatro. Para una primera experiencia en Broadway, explicar a los niños algunas reglas básicas para disfrutar del espectáculo en familia.

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