Kim Kardashian revela que padece esofagitis: ¿qué es?

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Kim Kardashian tiene 45 años. Foto: Motorsport Photography F1 / Shutterstock

El tráiler de la octava temporada de “The Kardashians”, que se estrenará el 8 de octubre por Hulu, soltó una noticia inesperada: Kim Kardashian padece esofagitis. A través del avance, la socialité reveló el diagnóstico y lo relacionó con un antecedente médico de su padre, Robert Kardashian.

En una de las escenas la pareja de Lewis Hamilton suelta: “Tengo algo llamado esofagitis”, y luego aparece en un entorno hospitalario.

Pero lo más impactante viene después, cuando alguien le pregunta: “¿No murió tu padre de eso?”, y ella contesta: “Sí”. De hecho, las imágenes vienen acompañadas de la reacción de Kris Jenner: “No puedo, me dan ganas de llorar”.

¿Qué es la esofagitis que padece Kim Kardashian y cómo se desarrolla?

La esofagitis es la inflamación, irritación o hinchazón del revestimiento del esófago, el conducto muscular que transporta los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago.

Una de las causas más frecuentes es el reflujo gastroesofágico (ERGE), que según el portal médico MedlinePlus, ocurre cuando el contenido ácido del estómago regresa repetidamente hacia el esófago, puede irritar los tejidos y provocar inflamación.

Otras posibles causas de la esofagitis se vinculan con ciertos medicamentos, infecciones y la esofagitis eosinofílica, una enfermedad relacionada con una respuesta inmunitaria.

Algunos fármacos, como determinados antibióticos, pueden lesionar directamente el esófago cuando se toman con poca cantidad de agua o cuando la persona se acuesta poco después de ingerirlos.

Entre los síntomas más habituales de la esofagistis están: acidez, dolor o dificultad para tragar, tos, ronquera y dolor de garganta. Algunas personas también pueden experimentar dolor en el pecho o la sensación de que los alimentos quedan atrapados al tragar.

El diagnóstico puede requerir una evaluación médica y, dependiendo de los síntomas, estudios como una endoscopia digestiva alta, una prueba de pH para detectar reflujo o una biopsia del tejido del esófago, apunta el sitio médico.

Cabe aclarar que, al menos en el tráiler, Kim Kardashian no explica qué tipo de esofagitis padece, cuál fue la causa, qué tratamiento recibió o si continúa presentando síntomas.

La esofagitis no significa que Kim Kardashian tenga o pueda tener cáncer

La referencia a Robert Kardashian en el tráiler de la serie generó expectativa y hasta preocupación entre sus fans, sin embargo, es importante diferenciar ambos casos.

El padre de Kim murió de cáncer de esófago en septiembre de 2003, a los 59 años, aproximadamente dos meses después de recibir el diagnóstico. El Instituto Nacional del Cáncer explica que el cáncer de esófago se produce cuando células malignas se forman en los tejidos de este órgano.

La esofagitis, en cambio, es una inflamación del tejido y no equivale a un diagnóstico de cáncer. Ahora bien, sí existe una relación indirecta que los médicos vigilan en algunos pacientes.

Cuando una persona sufre ERGE durante años, puede desarrollar esófago de Barrett, una modificación del revestimiento del esófago asociada con un mayor riesgo de cáncer de este órgano. Pero eso no significa que Kim Kardashian, quien sufrió un violento asalto en 2016, vaya necesariamente a desarrollar Barrett ni cáncer.

La producción mostró en el tráiler que el diagnóstico que reveló Kim generó preocupación dentro del clan, especialmente por el antecedente de Robert. Sin embargo, los fans tendrán que esperar a los nuevos episodios para conocer si la famosa ofrece más detalles.

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