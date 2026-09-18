Una isla privada en Maine puede ser tuya por lo que cuesta un apartamento en Nueva York 

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Una propiedad ubicada en el lago Moosehead, en Maine. Foto: Referencial/Envato

Una isla privada en Maine se ofrece por 450 mil dólares, un precio que puede compararse con el de algunos apartamentos en Nueva York.

La propiedad, publicada en el sitio web de Folsom Realty Group, incluye una cabaña renovada de 660 pies cuadrados, rodeada de pinos, agua y paisajes montañosos.

El terreno está ubicado en Lily Bay Township, junto al lago Moosehead, y cuenta con una vivienda de una habitación y un baño. Aunque la cabaña está lista para utilizarse como refugio de descanso, el acceso requiere una inversión adicional, ya que el lugar necesita un muelle nuevo y una embarcación.

¿Cómo es la cabaña de la isla privada?

La vivienda fue renovada desde la estructura en 2022, según la publicación inmobiliaria y que también fue replicada por el New York Post como una opción diferente para quienes desean un lugar de descanso. El diseño combina elementos tradicionales de las cabañas de Maine con acabados modernos.

El espacio principal tiene un concepto abierto, acabados de madera y ventanas amplias que permiten observar el lago y las montañas. Una pared decorativa de piedra y una estufa de leña completan el área de estar.

La cocina está integrada al espacio social y dispone de una isla central.

El baño incluye una ducha tipo walk-in con cerramiento de vidrio, revestimiento de azulejos y un piso de piedra, según el sitio web.

¿Qué servicios tiene la propiedad?

La cabaña cuenta con varios sistemas para facilitar su uso en un entorno alejado de tierra firme. La electricidad proviene de un generador y el agua se extrae del lago.

La propiedad también dispone de calefacción Rinnai y de leña. De acuerdo con la publicación, la vivienda está bien aislada, aunque los compradores deberán evaluar el funcionamiento y el mantenimiento de estos servicios.

El terreno tiene una superficie aproximada de 0,1 acres y unos 200 pies de costa, según la información inmobiliaria.

¿Qué se necesita para llegar a la isla?

El acceso es uno de los aspectos que deben considerar los posibles compradores, ya que es necesario contar con una embarcación para trasladarse hasta la isla. Esto implica gastos y planificación adicionales frente a los que tendría una vivienda ubicada en tierra firme.

La compra también requiere revisar las condiciones de acceso al lago, el mantenimiento del generador, el suministro de agua y las necesidades de conservación de la cabaña.

¿Dónde está ubicada la propiedad?

La isla se encuentra en Lily Bay Township, en el condado de Piscataquis, Maine, junto al lago Moosehead.

Conocido por sus paisajes naturales, el lago es el más grande de Maine. La zona es popular para actividades como navegación, pesca y observación de fauna silvestre, incluidos los alces.

El entorno ofrece vistas de bosques, montañas y atardeceres sobre el agua. Su ubicación aislada puede resultar atractiva para quienes buscan privacidad, aunque también exige organizar el transporte y el mantenimiento de la propiedad.

¿Cuál es el estatus de la venta?

La propiedad figura con el estatus “Active Under Contract”, de acuerdo con la información de la publicación.

Esta categoría indica que existe un contrato activo sujeto a las condiciones correspondientes. Por ello, la disponibilidad de la isla puede cambiar y debe confirmarse con el agente inmobiliario encargado de la venta.

El precio publicado es de 450 mil dólares, pero los interesados también deben considerar los gastos relacionados con el muelle, la embarcación y el mantenimiento de una vivienda con acceso por agua.

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