Cómo ganar hasta 45 dólares por hora y sin horario fijo en Nueva York

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El trabajo en Nueva York comienza en 30 dólares. Foto: Envato

Quienes buscan una fuente de ingresos temporal en Nueva York pueden registrarse para un trabajo como Emergency Snow Shovelers o Personal de emergencia para retirar nieve (por su traducción del inglés), un programa que incorpora personal para retirar nieve y hielo de espacios públicos después de fuertes nevadas.

El pago comienza en 30 dólares por hora y sube a 45 dólares una vez que el trabajador supera las 40 horas laboradas en una semana.

El Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) contrata a estos trabajadores por día y según las necesidades generadas por las tormentas. Las tareas incluyen despejar paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes y escaleras públicas.

Yes, it's sunny today, but winter is on the way and we're getting prepared.



Get ready with us this Saturday in the Bronx at our first (of many) registration events to become an Emergency Snow Shoveler this winter.



Pay starts at $30/hour. More info at https://t.co/dtitN338pi. pic.twitter.com/bWhDE3Etfk — NYC Sanitation (@NYCSanitation) September 17, 2026

Trabajo en Nueva York: ¿Cómo se puede ganar 45 dólares por hora?

El programa establece una tarifa inicial de 30 dólares por hora. Después de completar las primeras 40 horas de trabajo en una semana, el pago aumenta a 45 dólares por hora.

No se trata de un empleo permanente con un horario fijo. Las nevadas y las condiciones de frío suelen concentrarse entre diciembre y marzo en Nueva York, aunque las tormentas pueden ocurrir fuera de ese periodo. El DSNY comunica directamente a las personas registradas cuándo deben presentarse a trabajar.

Por esa razón, los interesados deben considerar que la cantidad de horas disponibles dependerá de las condiciones meteorológicas y de las necesidades de la ciudad.

¿Quiénes pueden registrarse para retirar nieve como trabajo en Nueva York?

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir con tres condiciones principales:

Tener al menos 18 años

Contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos

Poder realizar labores físicas exigentes en condiciones climáticas adversas, incluido el frío intenso y la nieve

El trabajo requiere un esfuerzo físico considerable, por lo que los candidatos deben estar preparados para retirar nieve y hielo manualmente durante los turnos asignados.

¿Cuándo y dónde se realizarán los registros?

El DSNY programó varios eventos de registro en diferentes distritos de Nueva York. Las jornadas se realizarán de 9:00 a 17:00, hora del este de Estados Unidos (ET), horas en las siguientes fechas y lugares:

19 de septiembre de 2026: Taft High School, 240 E 172nd Street, Bronx.

Taft High School, 240 E 172nd Street, Bronx. 26 de septiembre de 2026: Manhattan Center for Science and Mathematics, 260 Pleasant Avenue, Manhattan.

Manhattan Center for Science and Mathematics, 260 Pleasant Avenue, Manhattan. 3 de octubre de 2026: PS 289 George V. Brower, 900 St Marks Avenue, Brooklyn.

PS 289 George V. Brower, 900 St Marks Avenue, Brooklyn. 10 de octubre de 2026: PS 040 Samuel Huntington, 109-20 Union Hall Street, Queens.

PS 040 Samuel Huntington, 109-20 Union Hall Street, Queens. 17 de octubre de 2026: Susan E. Wagner High School, 1200 Manor Road, Staten Island.

La ciudad informó que se anunciarán nuevos eventos en otros lugares. Los interesados deben revisar la página oficial del programa para consultar las fechas y ubicaciones actualizadas.

¿Qué beneficio reciben quienes se registren antes del 30 de noviembre?

Las personas que completen su registro antes del 30 de noviembre de 2026 podrán acceder a dos beneficios especiales.

El primero es una orientación pagada de cuatro horas, prevista para diciembre. El segundo consiste en un procesamiento acelerado para recibir el pago dentro de las dos semanas posteriores a la realización del trabajo, de acuerdo con la información del DSNY.

La orientación forma parte del proceso de preparación para quienes sean incorporados al programa. Completar el registro antes de la fecha límite no significa que el trabajador tendrá turnos garantizados, ya que las convocatorias dependen de las necesidades de la ciudad.

¿Qué documentos deben llevar los solicitantes?

Para agilizar el registro, el DSNY exige que los interesados impriman y lleven los formularios completados, además de documentos originales y vigentes que acrediten su autorización para trabajar.

Entre los requisitos se encuentran:

Un número telefónico y una dirección de correo electrónico válidos

La tarjeta del Seguro Social

Los formularios W-4, para la retención de impuestos federales, e IT-2014, correspondiente a la retención de impuestos del estado de Nueva York

El formulario I-9 y los documentos de identificación requeridos para comprobar la elegibilidad laboral.

Los documentos de autorización laboral deben ser originales y no estar vencidos. El solicitante debe revisar la lista oficial de documentos aceptados para el formulario I-9 antes de acudir al evento.

¿Qué ocurre después del registro?

El DSNY informa que los solicitantes recibirán una confirmación por correo electrónico aproximadamente tres semanas después del evento de registro. Posteriormente, quienes sean seleccionados recibirán una invitación para asistir a la orientación pagada de cuatro horas.

Los trabajadores serán asignados a un garaje del DSNY, desde donde deberán presentarse cuando reciban una convocatoria para un turno. La asignación dependerá de las necesidades de cada distrito y de las tres preferencias de ubicación que el solicitante indique durante el registro.

Cuando sean llamados a trabajar, deberán presentar la confirmación de registro, utilizar ropa propia resistente a las condiciones climáticas y contar con la capacidad física necesaria para realizar las tareas de retiro de nieve.

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