Kim Kardashian y Lewis Hamilton presumen su romance durante vacaciones en la playa

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton presumen vacaciones juntos Foto: Shutterstock

Kim Kardashian y Lewis Hamilton presumieron su romance en diversas fotografías de sus vacaciones juntos a través de sus redes sociales. Una publicación de la socialité, realizada el 18 de agosto, muestra diversas imágenes donde se le ve junto al piloto.

En las fotografías se les puede ver abrazados y conviviendo con sus familiares. Aunque no especificaron el lugar donde se encuentran, los comentarios de “Aloha” y “en algún lugar más allá del arcoíris” indican que podrían estar en Hawái.

Las imágenes publicadas por ambos muestran diversas postales de los paisajes de la costa de lo que se piensa es Hawái, donde se les ve abrazados o caminando juntos de la mano. También aparecen videos de los hijos de Kim Kardashian y de ella misma surfeando.

Lewis Hamilton también publicó una serie de fotografías donde se puede ver que compartieron un momento jugando gotcha durante sus vacaciones.

Las publicaciones de ambos de inmediato se llenaron de likes y comentarios de sus seguidores, quienes celebran que estén juntos e incluso aplauden la relación que tienen.

¿Cómo inició el romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

Los rumores de una relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzaron a principios de 2026, después de que se les viera juntos en diversos eventos, como el Super Bowl o Coachella.

Poco a poco, sus apariciones dejaron de ser discretas, hasta que se pudo ver a Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco, donde el piloto Lewis Hamilton consiguió el segundo lugar y agradeció el apoyo de la empresaria estadounidense.

También se les ha visto convivir con los familiares de ambos antes de sus vacaciones en lo que se presume es Hawái y que han causado sensación entre sus seguidores y en las redes sociales de ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles de su relación, las fotografías durante estas vacaciones muestran la cercanía entre ambos.

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