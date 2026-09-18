Autos sin inmovilizador electrónico en Estados Unidos podrían estar en riesgo de robo hasta 2050

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El inmovilizador electrónico de motor es un sistema de seguridad. Foro: Envato

Ciertos vehículos que circulan en Estados Unidos continúan siendo especialmente vulnerables al robo porque algunos modelos fabricados entre 2011 y 2022 no tenían inmovilizadores electrónicos de motor. Un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) advierte que los efectos de esta vulnerabilidad podrían mantenerse durante años.

La investigación, publicada en International Journal of Forecasting, utilizó datos históricos del Departamento de Policía de Los Ángeles para analizar la evolución de los robos de determinados vehículos. Los investigadores proyectaron que el efecto de esta vulnerabilidad podría mantenerse en Los Ángeles hasta al menos 2042 y posiblemente hasta 2050.

El estudio se concentra en unos 20 modelos de Hyundai y Kia fabricados durante ese periodo que no contaban con inmovilizadores electrónicos como equipamiento estándar. La investigación señala que la ausencia de este sistema contribuyó a que determinados vehículos fueran más fáciles de robar y que la tendencia posteriormente se amplificara a través de redes sociales.

¿Qué es un inmovilizador electrónico de motor y cómo protege el auto?

El portal especializado Auto Ingeniería reseña que el inmovilizador electrónico de motor es un sistema de seguridad que impide encender el vehículo sin una llave autorizada. El dispositivo utiliza una señal electrónica asociada a la llave para comprobar que quien intenta poner en marcha el automóvil cuenta con la autorización correspondiente.

Si el sistema no reconoce esa señal, bloquea el arranque del motor. De esta manera, funciona como una barrera adicional contra el robo y dificulta que una persona pueda poner en marcha el vehículo sin la llave correspondiente.

Entre 2011 y 2022, algunos modelos de Hyundai y Kia vendidos en Estados Unidos no incluían este sistema como equipamiento estándar. UCLA señala que esta característica contribuyó a la vulnerabilidad de esos vehículos frente a los robos.

¿Cuáles son los autos que aparecen entre los más robados en Estados Unidos?

Los datos nacionales más recientes del National Insurance Crime Bureau (NICB) muestran que varios de estos modelos han aparecido entre los vehículos más robados del país.

Durante el primer semestre de 2025, el Hyundai Elantra encabezó la lista nacional del NICB con 21 mil 732 robos reportados, seguido por el Honda Accord, con 17 mil 797.

Estos datos corresponden a los robos reportados en Estados Unidos durante la primera mitad de 2025 y no significan que todos los vehículos de esos modelos tengan actualmente el mismo nivel de riesgo. El NICB también informó que los robos de vehículos en el país disminuyeron 23% durante ese periodo frente a los primeros seis meses de 2024.

¿Por qué el problema podría continuar hasta 2042?

Una de las razones está relacionada con la permanencia de los vehículos vulnerables en circulación. Aunque los fabricantes incorporaron sistemas de seguridad en modelos posteriores y ofrecieron actualizaciones para algunos vehículos afectados, los automóviles fabricados sin inmovilizadores continúan en el mercado.

Los investigadores utilizaron datos del Departamento de Policía de Los Ángeles para desarrollar un modelo sobre la evolución de los robos. El resultado indica que el efecto de esta vulnerabilidad podría mantenerse en Los Ángeles hasta al menos 2042, con una posibilidad de que se prolongue hasta 2050.

Esta proyección corresponde a Los Ángeles y no significa que los investigadores hayan determinado que el problema continuará hasta 2042 en todo Estados Unidos. El estudio utiliza datos de esa ciudad para proyectar la evolución local del fenómeno.

Los autores también señalan que, con el paso del tiempo, los vehículos vulnerables podrían concentrarse cada vez más en comunidades de menores ingresos debido a su permanencia en el mercado de autos usados.

¿Han disminuido los robos de estos vehículos?

Sí. Los robos de los modelos afectados han disminuido desde los niveles máximos registrados durante la ola que comenzó en la pandemia.

El Highway Loss Data Institute encontró que los vehículos elegibles que recibieron una actualización de software antirrobo registraron una frecuencia de reclamaciones por robo 46% menor que los que no recibieron la actualización. En el caso de los robos completos del vehículo, la reducción fue de 52%.

El análisis también encontró que las reclamaciones por robo de los vehículos actualizables habían disminuido considerablemente desde mediados de 2023. Aun así, algunos modelos mantenían una frecuencia de robos superior al promedio.

¿Qué pueden hacer los propietarios para reducir el riesgo?

Los propietarios de vehículos afectados pueden comprobar si su automóvil es elegible para una actualización de seguridad del fabricante. UCLA recomienda aprovechar los llamados y actualizaciones disponibles y verificar que el vehículo tenga un inmovilizador electrónico.

El NICB también recomienda medidas generales para reducir el riesgo de robo, como cerrar las puertas y ventanas, no dejar las llaves dentro del vehículo y estacionar en lugares bien iluminados. Un dispositivo de bloqueo del volante puede utilizarse como una medida adicional de seguridad.

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