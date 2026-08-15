El fenómeno de La Niña marcará el clima de EE. UU. para finales de agosto

GENERANDO AUDIO...

Clima de EE. UU. agosto 2026. Foto: Shutterstock

Las proyecciones meteorológicas oficiales arrojan que las condiciones atmosféricas para la segunda mitad del mes de agosto, según los informes del Climate Prediction Center (CPC), perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), están fuertemente influenciadas por la presencia del fenómeno de La Niña en el Océano Pacífico ecuatorial.

Este patrón climático altera las dinámicas habituales de temperatura y precipitaciones en gran parte del territorio nacional estadounidense.

¿Qué esperar en la región sur de Estados Unidos?

Para la franja del sureste y el sur del Atlántico medio se prevé un escenario donde prevalecerá cerca de un 50% de probabilidades de suelo seco, acompañado por aguas costeras sensiblemente más cálidas de lo habitual.

Asimismo, para las Planicies del Sur, abarcando estados clave como Texas y Oklahoma, los modelos oficiales muestran hasta un 40% de probabilidad de registrar un calor marcadamente superior a la media histórica para esta época del año. En tanto, el calor más seco de lo normal predomina en una tasa del 50% en la región de las Carolinas, lo que mantiene en alerta a los sectores agrícola y de gestión hídrica.

Región este (Atlántico medio y noreste)

En el este del país, las olas de calor se acentuarán con probabilidades situadas entre un 33% y un 50% desde la franja central de la costa este, extendiéndose progresivamente hacia el área del noreste.

La masa de aire cálido continuará empujando los termómetros al alza, generando jornadas sofocantes para millones de habitantes a lo largo del corredor urbano oriental antes de la llegada del otoño.

Región oeste: suroeste, noroeste y Costa del Pacífico

Para la zona del noroeste y la costa del estado de California se observa una ligera tendencia de temperaturas por encima de lo normal.

Del mismo modo, la agencia gubernamental confirmó que en la mayor parte de los Estados Unidos continentales se siguen registrando temperaturas superiores a lo normal, con la clara excepción de marcas térmicas cercanas o inferiores a los rangos habituales durante este periodo en la Región Noreste y en la zona norte de los Grandes Lagos.

Respecto al régimen de lluvias para la costa del Golfo, el estado de Florida y partes de Minnesota y Wisconsin, las autoridades meteorológicas señalan que habrá precipitaciones por debajo de lo normal, acentuando el déficit hídrico en dichas áreas.

Comportamiento de las tormentas y la temporada ciclónica

En su más reciente actualización para la temporada, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) reitera que la presencia del fenómeno de La Niña suele aumentar la actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico.

Factores clave para entender el impacto de La Niña

La Niña reduce de manera significativa la cizalladura vertical del viento sobre el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Ya que cuando hay vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera, las ondas se encuentran para organizarse, intensificarse y desarrollarse potencialmente como ciclones o huracanes mayores durante el pico de la temporada.

Por su parte, los análisis meteorológicos de AccuWeather complementan el panorama general para Estados Unidos durante agosto, previendo temperaturas máximas diarias promedio de 80.6 °F y mínimas promedio de 62.6 °F.

Resumen de condiciones esperadas hacia finales de agosto

Sureste y sur del Atlántico medio: Un 50% de probabilidad de suelo seco y aguas costeras más cálidas.

Planicies del Sur (Texas y Oklahoma): Probabilidad del 40% de temperaturas superiores al promedio histórico.

Las Carolinas: Tasa del 50% de calor más seco de lo habitual.

Costa este y noreste: Olas de calor acentuadas entre un 33% y 50% de probabilidad.

Costa del Golfo, Florida, Minnesota y Wisconsin: Precipitaciones por debajo de la media normal.

Cuenca del Atlántico: Mayor riesgo de desarrollo de ciclones tropicales debido a la baja cizalladura generada por La Niña.

Recomendaciones

Debido a las predicciones de altas temperaturas, clima seco y mayor riesgo de ciclones tropicales, se recomienda hidratación extrema continua, si realiza actividades al aire libre debe evitar que sea con una exposición directa al Sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m, vista con ropa ligera, holgada y preferiblemente de algodón.

Recuerde la protección solar, gafas y sombreros anchos.

No minimice sus síntomas: si siente mareos, fatiga, dolor de cabeza o signos de agotamiento por calor, lo mejor sería detenerse en un lugar fresco.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.