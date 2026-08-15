Pagar o perder la visa: la nueva regla de EE. UU. que exige hasta 250,000 dólares a un grupo de inmigrantes

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Aplicaría a quienes recibieron una primera negativa para la visa. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Estado empezó a exigirle a ciertos solicitantes de visa de inmigrante que depositen una fianza —de hasta 250,000 dólares— como condición para obtener la visa, después de haber sido rechazados por considerarse que en el futuro podrían depender de la ayuda del gobierno, un criterio conocido como “carga pública”.

Sin embargo, no se trata de un requisito para todos los solicitantes de visa de inmigrante: aplica únicamente a quienes ya recibieron una negativa por motivos de carga pública y buscan revertirla.

El cambio entró en vigor el 5 de agosto de 2026 y, por ahora, solo se aplica en un país: República Dominicana.

Esta fianza es un programa distinto al de los bonos para visas de turista y de negocios (B-1/B-2), que ya opera de forma permanente en 49 países con montos de entre 10,000 y 20,000 dólares, según el Registro Federal. Son dos mecanismos separados: uno cubre visitas cortas, y el nuevo piloto cubre visas de inmigrante, es decir, para quienes buscan residir permanentemente en el país.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “inmigrar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, y quien lo busca “debe ser capaz de demostrar que será un beneficio —no una carga— para el país”. Pese a lo anterior, el monto exacto no es fijo: varía caso por caso, según lo que decida el oficial consular que atiende cada solicitud.

¿Qué es este bono y quién tiene que pagarlo?

Un bono de carga pública es, en términos simples, una segunda oportunidad. Si un oficial consular determina que un solicitante podría depender de asistencia del gobierno más adelante, esa persona normalmente pierde la visa.

Pero si logra demostrar que tiene el dinero para pagar una fianza, puede recibir la visa de todas formas, a pesar de haber sido considerada inelegible en un primer momento.

Para decidir el monto, el oficial consular evalúa la edad, la salud, la situación familiar, los ingresos, los activos, el nivel de estudios y los antecedentes financieros, médicos o judiciales de cada solicitante. La ley federal fija un mínimo de 1,000 dólares para cualquier bono de este tipo, pero en este programa piloto los montos reportados van de 100,000 a 250,000 dólares.

Pese a lo anterior, quedan exentos de las reglas de carga pública en general, sin importar este programa piloto:

Refugiados y asilados

Solicitantes bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés)

Ciertos beneficiarios de visas U y T para víctimas de delitos y de trata de personas

Estados Unidos exigirá una fianza de al menos US$100,000 a determinados ciudadanos dominicanos que soliciten una visa de residencia, como parte de un nuevo programa piloto que tiene a República Dominicana como primer país de implementación.



Durante una entrevista exclusiva con… pic.twitter.com/mN2OJ1oOCE — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) August 10, 2026

¿Por qué República Dominicana es el primer país?

El Departamento de Estado eligió República Dominicana por “el volumen de operaciones de visas de inmigrante” que maneja la embajada de Estados Unidos en ese país, según explicó la portavoz Natalia Molano a la agencia UPI. El portavoz Tommy Pigott ofreció una justificación similar a otros medios.

El programa podría extenderse a otros países más adelante, aunque por ahora el gobierno no ha dado una fecha ni una lista de los próximos destinos.

¿Cómo se paga el bono y qué pasa después?

El pago no se hace directamente ante el consulado: una vez que el oficial consular indica que un solicitante puede optar por el bono, el trámite y el depósito se procesan a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dentro de Estados Unidos.

El bono se cancela y el dinero se devuelve —incluidos los intereses generados— cuando la persona cumple alguna de estas condiciones, de acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS: si fallece sin haberse convertido en carga pública antes, si sale de Estados Unidos de forma permanente sin haber dependido de asistencia pública, si obtiene la ciudadanía estadounidense, o si cumple cinco años desde su admisión como residente permanente sin haber recibido asistencia en efectivo del gobierno ni haber estado internada a largo plazo con fondos públicos.

Si la persona sí llega a recibir ese tipo de ayuda dentro de ese periodo, se considera que violó la condición del bono y pierde el monto completo del depósito, aunque USCIS debe devolver los intereses que ya se generaron.

¿Qué puedes hacer si te preocupa esta regla?

Si tienes una entrevista de visa de inmigrante pendiente, lo más útil es llegar preparado con evidencia sólida de estabilidad financiera —ingresos, ahorros, oferta de empleo, patrocinio familiar— antes de que un oficial consular llegue a plantear siquiera la posibilidad de un rechazo por carga pública.

Si ya recibiste una negativa por este motivo, conviene hablar con un abogado de inmigración cuanto antes para saber si calificas para pagar un bono y cuál sería un monto realista en tu caso, en lugar de asumir que la negativa es definitiva.

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