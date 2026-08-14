Seguro Social 2027: cómo sería tu pago mensual con el posible aumento

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La puntuación crediticia de quienes participan es de 168 puntos.

Los beneficiarios del Seguro Social podrían recibir un nuevo pago del Seguro Social a partir de enero de 2027, aunque todavía no se conoce el porcentaje definitivo del COLA (Cost-of-Living Adjustment), el ajuste anual que busca compensar el impacto de la inflación sobre los beneficios.

Las proyecciones comenzaron a modificarse después de conocerse el dato de inflación de julio. El Índice de Precios al Consumidor aumentó 3.4% interanual, frente al 3.5% registrado en junio.

Con esta información, las estimaciones actuales ubican el posible COLA de 2027 entre 3.2% y 3.6%, aunque todavía faltan los datos de agosto y septiembre que forman parte del cálculo oficial.

¿Cuánto podría aumentar tu pago del Seguro Social?

El porcentaje del COLA será el mismo para los beneficiarios, pero la cantidad adicional dependerá del beneficio mensual que recibe cada persona.

Por ejemplo, si el COLA fuera de 3.6%, un beneficiario que recibe alrededor de 2 mil 084 dólares mensuales podría pasar a cobrar aproximadamente 2 mil 159 dólares, es decir, unos 75 dólares adicionales al mes.

Con un COLA de 3.5%, ese mismo beneficio aumentaría aproximadamente a 2 mil 157 dólares mensuales, mientras que un ajuste de 3.2% lo llevaría a unos 2 mil 151 dólares.

Estos cálculos son ejemplos para mostrar el posible impacto del aumento. La cantidad que recibirá cada persona dependerá de su beneficio actual.

¿Cuál es la estimación del COLA para 2027?

Las estimaciones actuales apuntan a que el COLA de 2027 podría estar entre 3.2% y 3.6%. The Senior Citizens League (TSCL), una organización que defiende los intereses de los adultos mayores en Estados Unidos, estima que el COLA de 2027 podría ser de 3.6%, calcula un aumento de 3.6%, mientras que AARP estima 3.5%. Otras proyecciones son un poco más conservadoras y sitúan el incremento alrededor de 3.2% o 3.4%.

En otras palabras, todavía no se sabe cuánto aumentará el Seguro Social, pero los cálculos disponibles apuntan a que el incremento podría superar el 2.8% aplicado en 2026. La cifra definitiva se conocerá en octubre, cuando la Administración del Seguro Social complete el cálculo con los datos de inflación de los tres meses utilizados para determinar el COLA.

¿Por qué cambió la estimación después del dato de inflación?

La actualización está relacionada con la moderación de la inflación.

El CPI pasó de 3.5% en junio a 3.4% en julio, un comportamiento que llevó a varios analistas a reducir sus previsiones para el COLA de 2027.

Sin embargo, el dato de julio por sí solo no determina el aumento. La inflación podría cambiar durante agosto y septiembre y modificar nuevamente las estimaciones.

¿Cómo se calcula el COLA del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W) para calcular el COLA.

El organismo compara el promedio del CPI-W correspondiente al tercer trimestre del año —julio, agosto y septiembre— con el promedio registrado durante el mismo periodo del año anterior.

Por eso, todavía no es posible determinar cuánto aumentará exactamente cada beneficio.

¿Cuándo se conocerá el COLA oficial de 2027?

La Administración del Seguro Social anunciará el COLA de 2027 en octubre de 2026, una vez que estén disponibles los datos de inflación de septiembre. La SSA confirma que el próximo COLA será anunciado en octubre.

El nuevo ajuste comenzará a reflejarse en los beneficios correspondientes a enero de 2027.

Hasta entonces, los porcentajes entre 3.2% y 3.6% deben considerarse proyecciones y no una cantidad garantizada.