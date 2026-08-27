Subieron a una famosa montaña rusa de California y terminaron con hemorragias cerebrales

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

Una visita a Six Flags Magic Mountain, en California, terminó en una emergencia médica para dos mujeres que subieron a X2, una de las montañas rusas más extremas del parque. Ambas sufrieron hemorragias cerebrales que requirieron atención neuroquirúrgica de urgencia en julio, de acuerdo con información publicada por CNN.

Los tres neurocirujanos que atendieron a las pacientes consideran que las lesiones estuvieron relacionadas con las fuerzas experimentadas durante el recorrido. Los especialistas describieron el episodio como un evento traumático provocado por aceleraciones y desaceleraciones rápidas.

¿Qué hace diferente a X2, la montaña rusa de Six Flags?

De acuerdo con CNN, la atracción X2 incorpora un sistema de cuarta dimensión que permite que los asientos giren 360 grados alrededor de la vía mientras el tren avanza.

La atracción alcanza velocidades de casi 130 kilómetros por hora y el recorrido dura aproximadamente dos minutos. Durante ese tiempo, los pasajeros experimentan cambios de dirección y orientación mientras los asientos se mueven de manera independiente a la trayectoria del tren.

La investigación también revela que solo existen otras dos montañas rusas con un sistema similar en el mundo, una en China y otra en Japón.

La atracción japonesa permaneció cerrada temporalmente el año pasado después de un accidente mortal en el que estuvo involucrado un trabajador del parque que inspeccionaba la instalación.

Se atrevieron a subir a la célebre montaña rusa de Six Flags. Terminaron en un hospital con una cirugía cerebral https://t.co/pMlzjtvlWP — CNN en Español (@CNNEE) August 27, 2026

¿Qué dijeron los neurocirujanos sobre las lesiones cerebrales?

Los tres especialistas que trataron a las dos mujeres lesionadas en julio consideran que las fuerzas experimentadas durante el recorrido pudieron provocar los daños.

En un correo electrónico revisado por CNN, los médicos señalaron que, desde su perspectiva profesional, las lesiones graves que llevaron a las pacientes a necesitar atención neuroquirúrgica de urgencia fueron consecuencia de un evento traumático de aceleración y desaceleración rápidas durante el recorrido de X2.

Esta valoración médica contrasta con la posición que Six Flags ha defendido en procesos judiciales relacionados con pasajeros que denunciaron lesiones después de utilizar la atracción.

¿Por qué Six Flags cerró la montaña rusa X2?

Un portavoz de Six Flags confirmó que X2 fue cerrada la noche del 12 de julio, casi un día después del último incidente reportado.

El parque no explicó las razones específicas del cierre. Ante las preguntas de CNN sobre los incidentes y las lesiones, la empresa únicamente indicó que la atracción permanece cerrada por el momento.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, encargada de supervisar el funcionamiento de las atracciones en los parques de diversiones del estado, mantiene una inspección sobre X2.

La dependencia confirmó que la revisión continúa, pero no respondió a las preguntas de CNN sobre posibles antecedentes de lesiones cerebrales relacionadas con la atracción ni explicó los criterios utilizados para determinar cuándo puede volver a operar.

Six Flags ha defendido la seguridad de la montaña rusa en demandas presentadas por pasajeros o familiares de personas que sufrieron lesiones.

Los abogados del parque han argumentado que los visitantes reciben advertencias sobre los riesgos inherentes a las atracciones y juegos de feria. También han sostenido que X2 es sometida a pruebas periódicas y que las fuerzas físicas que experimentan los pasajeros no deberían provocar una lesión cerebral traumática en una persona que utilice la atracción siguiendo las instrucciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.