La FDA aprobó un nuevo fármaco para tratar uno de los tipos de cáncer más mortales

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La FDA aprobó el fármaco el 26 de agosto. Foto: Maxx-Studio / Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un fármaco capaz de tratar el cáncer de páncreas avanzado. De esta manera, se convierte en una nueva alternativa para los pacientes oncológicos.

De acuerdo con un comunicado oficial, emitido este miércoles 26 de agosto, el medicamento autorizado es Rasonque (daraxonrasib), un comprimido que se toma una vez al día.

¿Cómo actúa el nuevo fármaco para tratar el cáncer de páncreas?

La FDA explica que Rasonque “actúa sobre múltiples formas de una proteína llamada RAS”, la cual se origina en las células que recubren los conductos del páncreas.

Según explica ScienceDirect, la proteína RAS es como un interruptor molecular pequeño que controla el crecimiento, la división y la maduración de las células en el páncreas.

El adenocarcinoma de páncreas es un tipo de cáncer que representa cerca del 95% de los casos. La Sociedad Americana del Cáncer explica que se origina en las células exocrinas del páncreas, específicamente en el revestimiento de los pequeños conductos que transportan los jugos digestivos, formando un tumor maligno que crece de manera descontrolada.

La clave del Rasonque es interactuar con la proteína RAS para controlar las células de forma más efectiva e impedir la formación de tumores malignos. Asimismo, evitar el desprendimiento de células cancerosas que viajan a otras partes del cuerpo para formar nuevos tumores (metástasis).

“La aprobación se refiere al tratamiento de adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico que hayan recibido al menos una terapia sistémica previa o que no sean candidatos para una terapia sistémica con múltiples fármacos”, se lee en el comunicado de la FDA.

A mediados de julio, la FDA también aprobó una nueva pastilla que promete reducir el colesterol de manera más económica.

¿Cuán efectivo es el Rasonque cómo tratamiento contra el cáncer de páncreas?

Para demostrar la efectividad del fármaco aprobado, la agencia federal expuso los resultados de un ensayo clínico en el que participaron 500 adultos con adenocarcinoma pancreático metastásico.

El Rasonque “mejoró la media de supervivencia global a 13.2 meses”, en comparación con los 6.7 meses que les ofrecía la quimioterapia convencional.

El doctor Angelo de Claro, director del Centro de Excelencia Oncológica de la FDA, destacó que los resultados “no tienen precedentes”. También recalcó que la aprobación de fármado se produce más de seis meses antes de la fecha límite prevista.

El Instituto Nacional del Cáncer, citado por la FDA, precisa que cerca del 95% de los 67 mil casos nuevos de cáncer de páncreas, que se diagnostican anualmente en Estados Unidos, corresponden a adenocarcinoma pancreático. Sin embargo, y pese a ser el más común, “es responsable de un alto y desproporcionado número de muertes”.

Con el nuevo tratamiento aprobado, la FDA espera frenar la evolución agresiva de este tipo de cáncer. Asimismo, pretende contribuir a la detección temprana del cáncer de páncreas.

A principios de 2026, Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España lograron eliminar por completo tumores de páncreas en ratones. Esto significó un paso más para encontrar solución frente a la terrible enfermedad.

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