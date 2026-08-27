Seguro Social en septiembre 2026: estas son las fechas confirmadas de pago

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Foto: Shutterstock

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos ya pueden consultar las fechas en las que recibirán sus pagos de septiembre de 2026. El calendario de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) contempla depósitos desde el primer día del mes y continúa con nuevas rondas durante las semanas siguientes.

Aunque algunas personas pueden recibir dos pagos durante la primera semana de septiembre, esto no significa que todos los beneficiarios cobrarán en esas fechas. La fecha depende del tipo de beneficio y, en algunos casos, de cuándo comenzó la persona a recibir sus pagos.

¿Quién recibirá un pago del Seguro Social el 1 de septiembre?

El martes 1 de septiembre está programado el pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Esta fecha también corresponde a las personas que reciben SSI y, además, algún beneficio del Seguro Social, como jubilación, sobrevivientes o Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés).

Por eso, algunos beneficiarios verán un depósito al comienzo de septiembre y otro pocos días después.

¿Quién recibirá el pago del Seguro Social el 3 de septiembre?

El jueves 3 de septiembre corresponde el pago para los beneficiarios que comenzaron a recibir sus beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

También recibirán ese día su beneficio del Seguro Social las personas que cobran simultáneamente SSI y otro beneficio de la SSA.

No todos los jubilados recibirán dinero el 3 de septiembre. La mayoría de los beneficiarios recibe sus pagos en miércoles, de acuerdo con su fecha de nacimiento.

¿Cuándo llegan los demás pagos del Seguro Social de septiembre?

Para los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y SSDI que no pertenecen a los grupos que reciben pagos el primer o tercer día del mes, la SSA utiliza la fecha de nacimiento para establecer el miércoles correspondiente.

La SSA adelanta los pagos cuando la fecha establecida coincide con un fin de semana o un día festivo federal.

Calendario completo del Seguro Social en septiembre de 2026

De acuerdo con el cronograma de la Administración del Seguro Social, estas son las fechas principales:

Fecha Quién recibe el pago Martes 1 de septiembre Beneficiarios de SSI Jueves 3 de septiembre Beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 Miércoles 9 de septiembre Nacidos del 1 al 10 Miércoles 16 de septiembre Nacidos del 11 al 20 Miércoles 23 de septiembre Nacidos del 21 al 31

La SSA establece este calendario de acuerdo con el tipo de beneficio y las fechas correspondientes a cada grupo. Por eso, la fecha en la que un familiar recibe su cheque no necesariamente será la misma que la de otro beneficiario.

¿Por qué algunas personas reciben dos pagos en la primera semana?

Los llamados pagos dobles de los primeros días de septiembre corresponden principalmente a quienes reciben SSI y otro beneficio del Seguro Social.

En estos casos, el pago de SSI está programado para el primer día del mes, mientras que el beneficio del Seguro Social se envía el tercer día a quienes pertenecen a ese grupo.

Esto no representa un pago adicional ni un aumento de beneficios. Son dos beneficios distintos que tienen fechas de pago diferentes.

¿Cómo recibirán el dinero los beneficiarios?

Los beneficios pueden recibirse mediante depósito directo u otros métodos de pago autorizados por la SSA. Los beneficiarios que todavía reciben pagos mediante cheque en papel deben revisar las opciones disponibles y actualizar su información de pago si corresponde.

Para comprobar una fecha específica, el beneficiario también puede revisar su cuenta de my Social Security, donde la SSA proporciona información relacionada con sus beneficios y pagos.

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