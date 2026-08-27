US Open Fan Week 2026 será gratis en Nueva York: así puedes asistir

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Foto: AFP

La semana previa al US Open volverá a convertir Queens en uno de los puntos de encuentro para los aficionados al tenis en Nueva York.

La US Open Fan Week 2026 se celebrará del 23 al 29 de agosto en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Flushing Meadows-Corona Park, Queens, Nueva York.

La principal novedad de esta edición es el Fan Access Pass, un pase digital gratuito que los adultos deberán obtener antes de acudir al recinto. La medida busca organizar el ingreso y controlar la capacidad durante los días de mayor asistencia.

¿Qué se puede hacer gratis durante la US Open Fan Week 2026?

La programación oficial del US Open incluye actividades para distintos públicos. Los visitantes podrán encontrar entrenamientos de jugadores, clínicas de tenis, juegos interactivos, actividades para niños, música en vivo, concursos y espacios de entretenimiento.

Entre los eventos destacados estará el Arthur Ashe Kids’ Day, previsto para el 23 de agosto, con juegos, espectáculos y actividades para familias. También habrá un Silent Disco el 24 de agosto, con varios DJs y música que incluye ritmos latinos.

El viernes 28 de agosto se realizará el US Open Block Party, con D-Nice y Natasha Diggs. Los aficionados también podrán participar en promociones y actividades especiales, como la entrega de un cómic exclusivo de Marvel protagonizado por Spider-Man, con portadas relacionadas con los cinco distritos de Nueva York, y que estará disponible hasta el 28 de agosto.

El torneo clasificatorio será uno de los grandes atractivos

La actividad deportiva tendrá un componente especialmente importante durante esos días. El torneo clasificatorio reunirá a 128 hombres y 128 mujeres que buscarán uno de los últimos lugares disponibles en los cuadros principales del US Open.

Cada jugador tendrá que superar tres partidos consecutivos para conseguir uno de los 16 cupos disponibles en cada rama.

Esto significa que la Fan Week no será únicamente una actividad de entretenimiento. También ofrecerá la oportunidad de observar partidos de jugadores que buscan llegar al cuadro principal de uno de los torneos más importantes del calendario.

¿Cómo funciona el Fan Access Pass del US Open Fan Week 2026?

Los adultos deberán registrarse y descargar gratuitamente el Fan Access Pass en su teléfono antes de acudir al complejo.

El pase estará disponible durante toda la semana y permitirá a los organizadores controlar mejor la cantidad de personas dentro del recinto. Sin embargo, tener el pase no garantiza el ingreso inmediato.

La entrada dependerá de la capacidad disponible en ese momento. Por eso, el US Open recomienda planificar la visita y revisar la información oficial antes de acudir.

Los menores de 18 años podrán ingresar acompañados por un adulto que tenga su pase registrado.

No todas las actividades serán gratuitas en el US Open Fan Week 2026

Aunque el acceso general a la Fan Week no tendrá costo, algunas actividades especiales requieren una entrada independiente.

Entre ellas se encuentran determinados eventos en los estadios, como el Campeonato de Dobles Mixtos, la exhibición Roger Federer: An Icon Returns to New York y Stars of the Open.

Por eso, quienes quieran aprovechar la semana gratuita deben revisar previamente qué actividades están incluidas en el acceso general y cuáles requieren reservación o boleto.

¿Cómo puedo llegar a la US Open Fan Week 2026?

El evento se desarrolla en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, dentro de Flushing Meadows-Corona Park, en Queens.

El complejo se encuentra cerca de varias opciones de transporte público. Entre las alternativas para llegar están el metro de la línea 7 y el Long Island Rail Road, además de otras conexiones disponibles desde distintos puntos de Nueva York.

La ubicación también permite combinar la visita al US Open con otros atractivos de Queens, como el Unisphere, el Queens Museum y la zona gastronómica de Flushing.

Una semana antes del US Open

La Fan Week funciona como una antesala del torneo, pero también como una experiencia independiente para quienes quieren acercarse al tenis sin pagar los precios de las sesiones principales.

Para 2026, la combinación de acceso gratuito, entrenamientos, clasificación, actividades familiares y espectáculos vuelve a colocar al complejo del US Open como una alternativa para disfrutar del torneo antes de que comiencen oficialmente sus principales partidos.

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