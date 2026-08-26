¿Dolly será el próximo huracán? Esta es la razón detrás del nombre

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La tormenta tropical Dolly no se ha formado. Foto: Studio OMG / Shutterstock

La posible formación de un huracán en el océano Atlántico despierta curiosidad por el nombre que le han designado: Dolly. Muchos se preguntan si tiene alguna coincidencia con la cantante e ícono de la música country Dolly Parton, quien falleció este 25 de agosto.

La realidad es que no tiene nada que ver con la artista. Según explica la agencia de noticias AP, los sistemas de tormentas reciben sus nombres de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Este sentido, Dolly forma parte de los 21 nombres designados para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico. Los otros son: Arthur, Bertha, Cristobal, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Los expertos también dejan claro que las listas de nombres se reutilizan cada seis años, están ordenadas alfabéticamente para la región del Atlántico y, además, alternan nombres masculinos y femeninos. “Dolly” se usó por última vez en 2020.

¿Podría Dolly convertirse en huracán?

Aunque Dolly aparece como el próximo nombre disponible para una tormenta tropical, no significa que necesariamente llegará a formarse o que alcanzará la categoría de huracán.

De momento, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene vigilancia sobre una zona de perturbaciones atmosféricas ubicada al sur de las islas de Cabo Verde, apuntó AP.

Y según reseña Newsweek, este sistema podría organizarse durante los próximos día. Si logra alcanzar vientos máximos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora, sería clasificado como tormenta tropical Dolly.

Para que una tormenta tropical sea considerada huracán debe alcanzar vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora. Por ahora, los pronósticos no indican que el sistema tenga garantizado ese fortalecimiento.

La temporada de huracanes del Atlántico de este año ha sido proyectada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) con una actividad por debajo del promedio, influenciada en parte por las condiciones asociadas al fenómeno de “El Niño”.

La agencia federal prevé entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales algunas podrían convertirse en huracanes y un grupo menor alcanzar una intensidad mayor.

La tormenta Dolly no es un homenaje a Dolly Parton

Respecto a Dolly Parton, la legendaria cantante deja una carrera de más de seis décadas con canciones como “Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”, tema que podría seguir haciendo millonaria a su familia. Además de la trayectoria musical, su legado quedó marcado por trabajos como actriz, empresaria y filántropa.

Pero Dolly fue incluido en la rotación de nombres de tormentas y huracanes, mucho antes de que ocurriera el fallecimiento de Dolly Parton. Tampoco representa un homenaje.

De hecho, los nombres de los próximos cinco años ya están determinado.

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