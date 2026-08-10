Lluvia de estrellas Perseidas 2026: cuándo y dónde verla desde Estados Unidos

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Foto generada con Gemini

La lluvia de estrellas Perseidas 2026 podrá observarse desde Estados Unidos durante las próximas noches, con su máxima actividad entre el 12 y el 13 de agosto.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) señala en un reporte en su página web que este año las condiciones serán especialmente favorables por la presencia de una Luna nueva.

El fenómeno podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni binoculares.

¿Cuándo será el mejor momento para ver las Perseidas en 2026?

Las Perseidas estarán activas durante varias semanas, pero el máximo ocurrirá durante la noche del 12 al 13 de agosto.

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) sitúa el máximo en el 13 de agosto y recomienda observar durante las últimas horas de la noche.

En Estados Unidos, las mejores oportunidades aparecerán después de la medianoche y aumentarán durante las horas previas al amanecer.

La posición del radiante mejora durante la madrugada cuando alcanza una mayor altura sobre el horizonte noreste.

The Perseid meteor shower peaks Wednesday night, and the timing is perfect this year, with a new moon that will create very little light, making meteors easier to see. https://t.co/PrKQKPCApd pic.twitter.com/kO9MdMNpcX — AccuWeather (@accuweather) August 9, 2026

¿Cuáles son los mejores lugares para ver las Perseidas en Estados Unidos?

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos recomienda alejarse de las ciudades para reducir la contaminación lumínica. Entre las opciones destacan Death Valley National Park, en California, y Acadia National Park, en Maine, que tendrá un programa de observación del cielo nocturno el 12 de agosto a las 9:00 p.m.

También existen buenas condiciones para observar las Perseidas en Grand Teton, Wyoming; Shenandoah, Virginia; y Cherry Springs State Park, Pensilvania, conocido por sus cielos oscuros.

La elección del lugar depende principalmente de la contaminación lumínica, el pronóstico meteorológico y la posibilidad de tener una vista amplia del cielo.

¿Cuántos meteoros podrán verse durante el máximo?

La cantidad dependerá de las condiciones del cielo y del lugar desde donde se observe.

La AMS estima entre 30 y 50 meteoros por hora en zonas rurales con buenas condiciones durante el máximo.

La tasa horaria cenital puede alcanzar aproximadamente 100 meteoros por hora bajo condiciones ideales.

Esa cifra no significa que cada persona verá 100 meteoros en una hora. La contaminación lumínica y la posición del radiante reducen la cantidad observable.

¿Dónde se podrán ver las Perseidas?

Las Perseidas favorecen especialmente al Hemisferio Norte, donde el radiante de la lluvia alcanza una posición más favorable.

En Estados Unidos podrán observarse desde prácticamente todo el territorio, siempre que haya cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Las zonas rurales ofrecen mejores condiciones que las ciudades porque permiten distinguir meteoros más débiles.

¿Hacia dónde hay que mirar para ver las Perseidas?

El radiante de las Perseidas se encuentra en dirección a la constelación de Perseo.

Sin embargo, no es necesario mirar directamente hacia Perseo para encontrar meteoros.

Por eso, la primera recomendación es elegir un sitio alejado de las luces urbanas y consultar el pronóstico meteorológico.

También conviene llegar con anticipación para que la vista se adapte gradualmente a la oscuridad.

Las pantallas brillantes pueden dificultar esa adaptación, por lo que es preferible reducir el uso del teléfono durante la observación.

La paciencia también es importante. Los meteoros aparecen de forma irregular y pueden pasar varios minutos sin que se observe ninguno.

¿Se necesita telescopio para ver la lluvia de estrellas?

No. Las Perseidas pueden observarse sin equipos especiales.

De hecho, los binoculares y telescopios limitan el campo visual y no son necesarios para este fenómeno.

Una silla reclinable, una manta y un lugar cómodo pueden resultar más útiles para mantener la vista hacia una zona amplia del cielo.

¿Por qué las Perseidas ocurren cada año?

La lluvia de meteoros se produce cuando la Tierra atraviesa los restos que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle durante sus pasos alrededor del Sol.

Cuando la Tierra atraviesa esa zona, pequeñas partículas ingresan a la atmósfera a gran velocidad y producen los destellos conocidos como meteoros.

El nombre Perseidas proviene de la constelación de Perseo, donde parece encontrarse el punto desde el cual proceden los meteoros.

¿Las Perseidas pueden verse desde todo el mundo?

Si bien son una lluvia de meteoros de alcance global, su observación resulta mucho más favorable desde el Hemisferio Norte.

En regiones del Hemisferio Sur también pueden aparecer algunos meteoros, aunque el radiante permanece más bajo sobre el horizonte.

Por esta razón, Estados Unidos se encuentra entre las regiones con mejores condiciones para observar el máximo de actividad de 2026.

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