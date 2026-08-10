¿Cuál es la edad ideal para solicitar el Seguro Social en Estados Unidos?

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La Administración del Seguro Social (SSA) permite comenzar a recibir los beneficios de jubilación desde los 62 años. Sin embargo, solicitar los pagos antes de alcanzar la plena edad de jubilación implica una reducción permanente del beneficio mensual, de acuerdo con la información disponible en la página web del organismo.

Por ese motivo, la edad de jubilación no es la misma para todos y depende principalmente del año de nacimiento y determina el momento en que una persona puede recibir el 100% del beneficio calculado por la SSA.

¿Cuál es la mejor edad para solicitar el Seguro Social?

Si el objetivo principal es obtener el mayor beneficio mensual posible, los 70 años representan la edad más favorable para comenzar a recibir los pagos.

Esto se debe a que los trabajadores que retrasan la solicitud después de alcanzar la plena edad de jubilación pueden acumular créditos por jubilación aplazada.

¿Cuánto se reduce el beneficio si se solicita a los 62 años?

La reducción depende del año de nacimiento y del número de meses que falten para alcanzar la plena edad de jubilación.

Para una persona nacida en 1960 o después, solicitar el Seguro Social a los 62 años supone recibir aproximadamente el 70% del beneficio correspondiente a los 67 años.

Por ejemplo, si el beneficio calculado a los 67 años fuera de 1,000 dólares mensuales, el pago a los 62 años sería de aproximadamente 700 dólares.

La reducción aplicada por solicitar los beneficios antes de la plena edad de jubilación es permanente.

¿Cómo calcula la SSA el beneficio de jubilación?

La edad en que se solicita el Seguro Social es solo uno de los factores que determinan el monto mensual.

La SSA calcula el beneficio a partir del historial de ingresos y utiliza los 35 años de mayores ganancias. Cuando una persona tiene menos de 35 años de ingresos registrados, los años que faltan se contabilizan como años sin ganancias.

Por esta razón, dos personas que soliciten el Seguro Social a la misma edad pueden recibir cantidades diferentes.

El historial laboral también permite verificar si existen errores en los ingresos registrados por la agencia, por lo que es recomendable revisarlo antes de solicitar los beneficios.

¿Cómo solicitar el Seguro Social paso a paso?

La Administración del Seguro Social permite presentar la solicitud de jubilación por internet, por teléfono o mediante una oficina de la agencia. La solicitud en línea puede realizarse desde el sitio oficial de la SSA a través de “my Social Security”.

1. Reúne la información necesaria

Antes de comenzar el trámite, conviene tener disponibles los datos que puede solicitar la SSA, entre ellos:

Número de Seguro Social

Fecha y lugar de nacimiento

Información sobre matrimonios actuales o anteriores

Nombres y fechas de nacimiento de los hijos, cuando corresponda

Información sobre el empleo y los ingresos

Datos de la cuenta bancaria para recibir los pagos mediante depósito directo

Información sobre otros beneficios del Seguro Social que se estén recibiendo

Información relacionada con Medicare, cuando corresponda

La documentación requerida puede variar según la situación del solicitante.

2. Completa el formulario

El sistema solicitará información personal, laboral y familiar, además de la fecha en que se desea comenzar a recibir los beneficios.

3. Envía la solicitud

Después de completar el formulario, revisa los datos y envía la solicitud. La SSA proporcionará una confirmación del trámite y permitirá consultar posteriormente su estado.

4. Revisa el estado de la solicitud

El estado puede consultarse desde la cuenta de my Social Security. La agencia también puede solicitar información o documentos adicionales si son necesarios para procesar la solicitud.

8. Espera la decisión

La SSA revisará la solicitud y determinará si se cumplen los requisitos para recibir los beneficios. Si es aprobada, la agencia informará el monto correspondiente y cuándo comenzarán los pagos.

La fecha de inicio de los beneficios y la fecha del primer pago no necesariamente coinciden, por lo que la solicitud debe realizarse con suficiente anticipación.

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