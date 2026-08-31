Messi deja la Selección Argentina: qué pasará ahora con su carrera en Inter Miami

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Messi se retira de la Selección Argentina. Foto: Shutterstock

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina. El astro rosarino realizó el emotivo anuncio a través de sus redes sociales oficiales, desatando una ola de reacciones en el mundo del fútbol. Sin embargo, ante esta despedida, muchos aficionados se preguntan qué pasará con la carrera del atacante en Estados Unidos. El capitán del Inter Miami puso fin a su etapa con la camiseta albiceleste que lo vio nacer internacionalmente y que defendió con orgullo durante más de veinte años.

Messi reconoció que este ha sido uno de los momentos más duros en su vida personal y profesional: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”.

¿Por qué Messi se retiró de la Selección Argentina?

El propio futbolista contó que su decisión maduró el pasado 21 de julio, dos días después de haber finalizado la Copa del Mundo, en la que Argentina logró el segundo lugar contra España en territorio estadounidense. Sin embargo, la decisión de difundirla públicamente llegó este 31 de agosto.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, explicó el capitán sobre el relevo generacional en la delegación nacional.

¿Qué hará Leo Messi en Estados Unidos después de su retiro internacional?

Al final de su comunicado, Messi, quien debutó con la selección en agosto de 2005 frente a Hungría, agradeció a compañeros, dirigentes y aficionados que lo acompañaron desde sus inicios en las categorías formativas. A pesar de su despedida del combinado nacional, el astro garantizó que continuará apoyando al equipo desde otra faceta.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. ¡Gracias Dios por hacerme argentino! ¡Vamos Argentina!”, expresó.

En cuanto a su compromiso en la Major League Soccer (MLS), el argentino tiene un contrato firmado con el Inter Miami hasta 2028, lo que asegura su permanencia en el balompié estadounidense por varias temporadas más. Su rendimiento en la cancha se mantiene intacto y es que el delantero anotó cuatro goles para Inter Miami en la aplastante victoria 7-1 ante el CF Montreal.

Calendario: cuáles son los próximos partidos de Messi con el Inter Miami

Tras hacer pública su decisión, la atención de los fanáticos se centra en el calendario oficial del equipo de Florida para los próximos compromisos del mes de septiembre:

5 de septiembre: Inter Miami vs. Atlanta United (7:30 PM) – Chase Stadium

Inter Miami vs. Atlanta United (7:30 PM) – Chase Stadium 9 de septiembre: Chicago Fire vs. Inter Miami (8:30 PM) – Soldier Field

Chicago Fire vs. Inter Miami (8:30 PM) – Soldier Field 12 de septiembre: Inter Miami vs. Nashville SC (7:30 PM) – Chase Stadium

Inter Miami vs. Nashville SC (7:30 PM) – Chase Stadium 20 de septiembre: Inter Miami vs. San Diego FC (7:00 PM) – Chase Stadium

Inter Miami vs. San Diego FC (7:00 PM) – Chase Stadium 27 de septiembre: Columbus Crew vs. Inter Miami (7:00 PM) – Lower.com Field

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