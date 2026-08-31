El Gran Cañón cambia sus reglas para turistas tras inundación

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Foto: AFP

Una inundación repentina dejó al menos un muerto y unas 20 personas desaparecidas en el Gran Cañón. El desastre también dejó fuera de servicio aproximadamente el 40% de la infraestructura fundamental para el funcionamiento del parque y el ingreso de turistas: la Transcanyon Waterline, la única tubería que transporta agua hacia sus principales instalaciones.

De acuerdo con información deThe Associated Press (AP), el daño en esta línea obligó al Servicio de Parques Nacionales a restringir el consumo de agua y suspender las estadías nocturnas en los alojamientos ubicados dentro del Gran Cañón.

La situación expone además la fragilidad de un sistema que tiene décadas de antigüedad y que ya había sufrido numerosas roturas. Mientras se intenta restablecer el suministro, el parque depende de sus reservas de agua.

Search and recovery efforts continue following the flooding in Grand Canyon National Park. Two bodies have been recovered. Preliminary assessments indicate approximately 40% of the Transcanyon Waterline was damaged or destroyed. Forecasted weather may affect the timing and pace… — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) August 31, 2026

¿Por qué la tubería es tan importante para el Gran Cañón?

La Transcanyon Waterline es la principal infraestructura utilizada para transportar agua hacia las instalaciones del parque. El sistema permite abastecer a turistas, trabajadores y residentes de las zonas donde no existe otra fuente de suministro suficiente.

Al quedar fuera de servicio, el parque debe administrar cuidadosamente las reservas disponibles. Por eso, las autoridadessolicitaron reducir el consumo y adoptaron medidas para limitar la cantidad de personas que permanecen durante la noche.

El Servicio de Parques Nacionales anunció que desde el 31 de agosto quedan suspendidas temporalmente las estadías nocturnas en los alojamientos ubicados dentro del parque.

La medida no implica el cierre total del Gran Cañón. Las visitas durante el día continúan, aunque algunos servicios están sujetos a las restricciones de agua.

La tubería del Gran Cañón fue construida hace más de 60 años

La Transcanyon Waterline no es una infraestructura nueva. Fue construida en la década de 1960 y ya superó la vida útil para la que fue diseñada.

El paso del tiempo se ha reflejado en numerosas averías. Según el Servicio de Parques Nacionales, la línea ha sufrido más de 85 roturas importantes desde 2010.

Cada falla puede generar interrupciones en el suministro y obliga a realizar trabajos de reparación en un entorno particularmente complejo.

La tubería atraviesa zonas del Gran Cañón de difícil acceso, lo que aumenta la dificultad y el costo de las labores necesarias para mantenerla operativa.

Estos son los alojamientos afectados por la falta de agua en el Gran Cañon

La suspensión de las estadías nocturnas afecta los alojamientos situados dentro del parque, entre ellos: El Tovar, Bright Angel Lodge, Maswik Lodge y Phantom Ranch, así como Yavapai Lodge y Trailer Village de Delaware North.

El alojamiento nocturno en hoteles ubicados fuera del parque, en la ciudad de Tusayan, no se verá afectado por los cambios en la operación del parque, de acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades.

Los hoteles ubicados fuera de los límites del parque, en Tusayan, no forman parte de la medida y pueden continuar recibiendo huéspedes.

El cierre temporal busca reducir la presión sobre las reservas de agua mientras los responsables del parque trabajan para recuperar el suministro.

La inundación que dañó la tubería también dejó graves daños

El Servicio de Parques Nacionales calificó el episodio como un “evento significativo de inundación repentina”.

La crecida de Bright Angel Creek arrastró grandes rocas, estructuras metálicas y otros escombros hacia el río Colorado. También destruyó puentes peatonales y modificó el terreno.

Más de 60 excursionistas y trabajadores fueron evacuados de las zonas afectadas. Phantom Ranch, Bright Angel Campground y sectores del North Kaibab Trail permanecen cerrados mientras continúan las evaluaciones de seguridad y los trabajos de recuperación.

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