Costco lanza Costco Wallet para gestionar pagos y Shop Cards

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Nueva billetera digital Costco. Foto: Shutterstock

Costco Estados Unidos anunció una de sus herramientas digitales más grandes: su billetera digital, una alternativa sumamente útil para que los usuarios no tengan que llevar sus tarjetas físicas al momento de realizar sus compras diarias. Costco Wallet es una billetera digital integrada directamente a la cuenta del socio que permitirá gestionar medios de pago y visualizar de forma rápida los saldos acumulados de las Costco Shop Cards.

La compañía explica que los fondos almacenados pueden ser utilizados tanto en las compras electrónicas de Costco.com como en los almacenes físicos, incluyendo las cajas regulares, zonas de restaurantes, farmacias y gasolineras del establecimiento.

¿Qué beneficios tendrá esta nueva billetera digital?

La novedad de la billetera digital cobra especial sentido para quienes acumulan varias Shop Cards mediante promociones, reembolsos o compras habituales, ya que pueden concentrar estos fondos en una sola billetera y administrar el saldo total de manera eficiente. La nueva herramienta permitirá a los miembros pagar a través de sus teléfonos móviles y gestionar los fondos acumulados de diferentes tarjetas de regalo de la compañía en un solo lugar.

La herramienta, llamada oficialmente Costco Wallet, está disponible dentro de la aplicación móvil de la empresa y en la cuenta del usuario registrada en Costco.com. Su propósito central es consolidar la membresía digital, facilitar la compra a través de las tarjetas de Costco y utilizar un solo método de pago unificado.

¿Cómo activarla en tu cuenta?

La empresa indica en su sitio web de atención al cliente que para activar la herramienta el usuario debe contar con una membresía válida y previamente verificada en su plataforma.

¿Cómo funciona la billetera de Costco?

Las personas afiliadas pueden transferir los fondos desde una o más tarjetas, ya sean físicas o digitales, al monedero virtual. El procedimiento requiere ir a la sección “Cuenta”, seleccionar “Monedero Costco” e introducir el número y el código PIN de cada tarjeta de regalo.

Cuando la transacción se realice con éxito, aparecerán los fondos reflejados en su cartera digital. Consumir los fondos acumulados no tiene fecha de caducidad; sin embargo, si el socio cancela su suscripción con la cadena, sí podrían verse afectados los saldos guardados.

Para pasar la billetera en las tiendas físicas, los usuarios deben tener activa la opción “Habilitar aplicación automática” y escanear el código QR que se activará en la tarjeta de membresía digital directamente en la caja registradora. Para poder realizar la compra, la pantalla le preguntará al usuario si desea utilizar el saldo disponible en ese instante.

Para utilizarlo en la plataforma en línea, también es necesario activar previamente a través de Costco.com la opción de “tarjetas de compra”. Durante el proceso de pago, el sistema primero deducirá los fondos disponibles en la billetera y cargará el importe restante al método de pago secundario guardado.

Solo puede activarse mediante tarjeta Visa

Un aspecto clave de este lanzamiento es que la billetera solo admite una tarjeta de crédito o débito Visa, la cual debe estar asociada obligatoriamente a una dirección de facturación registrada en Estados Unidos.

El usuario debe agregar la fecha de vencimiento, el código CVV y el código postal al configurar el perfil. Para verificar la autenticidad de los datos, el banco emisor podría solicitar una verificación de seguridad adicional.

¿Cómo visualizar los movimientos de la nueva billetera digital de Costco?

Por el momento, no es posible guardar varias tarjetas de pago adicionales ni usar una tarjeta temporal dentro del perfil. Además, el socio deberá estar conectado a internet para realizar el pago en el establecimiento, ya que el sistema debe actualizar constantemente el token de seguridad para validar la operación.

A través de la aplicación móvil, el usuario podrá consultar las transacciones realizadas durante los últimos seis meses, mientras que el historial general podrá guardarse por un periodo de hasta dos años. Si el cliente solicita un reembolso por alguna devolución, este se abonará directamente al saldo de su cartera.

Puede descargar la plataforma de Costco a través de su app oficial. Cabe destacar que la herramienta no se puede agregar a Apple Wallet ni a Google Wallet.

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