Este arroz fue retirado en Estados Unidos por posible contaminación: Así puedes identificarlo con la etiqueta

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Foto: Envato

Más de 27 mil paquetes de arroz blanco jazmín fueron retirados del mercado en Estados Unidos debido a una posible contaminación con material extraño, de acuerdo con una actualización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro afecta exactamente a 27,324 paquetes de 32 onzas (2 libras) de Lundberg Family Farms. El producto fue distribuido en 13 estados y corresponde a determinados lotes.

La FDA mantiene el retiro como Clase II, una clasificación que corresponde a productos cuyo consumo puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de efectos graves sea remota.

¿Qué arroz retiró la FDA en Estados Unidos por contaminación?

La alerta de la FDA por contaminación no afecta a todas las variedades ni a todos los paquetes de la marca. Para saber si un producto está incluido, es necesario comprobar la información que aparece en la etiqueta.

Los datos que deben coincidir son:

UPC: 073416040281

073416040281 Lote: 260201MA

260201MA Fecha de consumo preferente: 1 de febrero de 2027

1 de febrero de 2027 Lote: 260202MA

260202MA Fecha de consumo preferente: 2 de febrero de 2027

La información del lote y la fecha debe coincidir con alguno de los dos registros indicados por la FDA para que el paquete esté incluido en el retiro.

¿En qué estados se distribuyó el arroz retirado?

Los paquetes afectados se distribuyeron en California, Connecticut, Florida, Illinois, Luisiana, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Tennessee, Vermont, Washington y Wisconsin.

Entre los establecimientos donde se vendió figuran imporantes cadenas de supermercados en Estados Unidos, según los reportes sobre la actualización del retiro.

La distribución en varios estados hace que revisar la etiqueta sea especialmente importante para quienes compraron el producto en alguna de estas cadenas.

¿Por qué retiraron este arroz?

La FDA señala como motivo del retiro una posible contaminación con material extraño.

Hasta ahora, las autoridades y la empresa no han especificado qué tipo de material podría encontrarse en los paquetes afectados. Por ello, el aviso se limita a identificar el riesgo como una posible presencia de material extraño.

Lundberg Family Farms informó que el problema estuvo limitado a una sola producción y que los productos afectados fueron retirados de los estantes meses atrás. La compañía también señaló que no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo del producto retirado.

¿Qué debes hacer si tienes uno de estos paquetes?

Si el arroz que tienes en casa coincide con la presentación, el código UPC y alguno de los lotes y fechas indicados en el retiro, no debes consumirlo.

La recomendación es retirarlo de la despensa y seguir las indicaciones del establecimiento donde fue comprado para solicitar un reembolso o desecharlo.

Wegmans, que fue la cadena que inicialmente anunció el retiro voluntario en abril, informó que los clientes podían devolver los productos afectados para recibir un reembolso.

El retiro comenzó en abril de 2026 y posteriormente la FDA actualizó la información para precisar la cantidad de paquetes afectados y los estados donde fueron distribuidos. El registro continúa activo.

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