Muere una policía y madre dominicana tras cirugía estética: ¿Qué se sabe del caso Rebecca De Paula?

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La oficial de origen dominicano era agente del NYPD. Foto: Imagen creada con IA

Una oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) murió el 2 de agosto después de practicarse una cirugía estética. Se trata de Rebecca De Paula, nacida en República Dominicana y madre de tres hijos.

De acuerdo con Daily News, la mujer de 31 años trabajaba en la comisaría número 46 del barrio de Fordham, en El Bronx. Sin embargo, estaba fuera de servicio por la cirugía que se realizó en su país natal.

En enero de 2025 se unió al NYPD y en marzo de este año fue reconocida como “agente del mes” en la comisaría.

“Nos unimos en oración para pedir que Dios otorgue fortaleza, consuelo y paz a su familia mientras atraviesan esta enorme pérdida. Que Rebecca descanse en paz eterna. Su bondad, su servicio y su recuerdo jamás serán olvidados”, escribió en Instagram la Organización de Oficiales Dominicanos de Nueva York.

¿Qué le pasó a la oficial Rebecca De Paula?

Aunque el caso continúa bajo investigación, Rebecca De Paula viajó hasta Santo Domingo y decidió someterse a una cirugía estética para retirarse unos implantes mamarios. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los implantes podrían estar relacionados con cáncer.

La madre de la víctima declaró al noticiero dominicano SIN que su hija deseaba retirarse la prótesis porque sentía molestias. También comentó que la cirugía fue realizada en una clínica ubicada en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Distrito Nacional.

Presuntamente, Rebecca De Paula contrajo una bacteria durante la intervención y los médicos informaron que presentó una severa diarrea que complicó su condición de salud.

Según la madre de la oficial, nunca le dijeron que su hija había muerto hasta que llegó a la clínica y no la encontró en la habitación donde se estaba recuperando de la operación. “Mi hijo me dijo: ‘Está con Dios'”, contó entre lágrimas.

Además de formar parte del NYPD, la mujer era pastora en una iglesia cristiana de Nueva York, junto a su esposo.

Según expertos en cirugía plástica, el aumento de senos con prótesis mamarias implica riesgos que van desde no obtener los resultados deseados hasta la muerte.

Rebecca De Paula era una líder en el NYPD

La familia exige que las autoridades de República Dominicana investiguen la muerte de Rebecca para determinar si hubo negligencia médica, irregularidades en la sala de operaciones o durante la atención en la clínica.

El cuerpo de la oficial estuvo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del país caribeño y fueron trasladados hacia Estados Unidos para su sepultura.

Vanessa L Gibson, presidenta del distrito de El Bronx, expresó en la red social X: “Ella sirvió como miembro orgulloso de la NYPD, atendiendo a nuestras comunidades. Fue reconocida como ‘Policía del Mes’ a principios de este año por su servicio excepcional y liderazgo”.

“Enviamos nuestro amor y oraciones de consuelo, sanación y fortaleza a su familia, amigos y familia de la NYPD”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policías de la Ciudad de Nueva York, Patrick Hendry, afirmó que la muerte de Rebecca es una tragedia. “Pedimos a todos los neoyorquinos que tengan presente en sus oraciones a su familia, amigos y compañeros de trabajo durante este difícil momento”, dijo.

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