La muerte de Prichard Colón: el drama detrás de la trágica pelea con Terrell Williams

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Prichard Colón murió luego de graves golpes en la cabeza. Foto: Shutterstock.

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció, así lo anunció su padre en un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales. La partida física del deportista de combate boricua estremece al mundo entero, luego de que disputara su último combate hace 11 años contra el estadounidense Terrel Williams. Su retiro obligatorio derivó de esta fatídica contienda realizada en el año 2015.

¿Qué dijo su padre tras la muerte del puertorriqueño Prichard Colón?

La familia del peleador compartió la noticia que conmovió a toda la afición deportiva internacional.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo. Gracias por tantos años de amor y oraciones”, escribió su padre Richard Colón en su cuenta de Facebook, el cual cuenta con más de 70 mil likes y más de ocho mil comentarios.

A través de las redes sociales, miles de seguidores y fanáticos del deporte se unieron a su reconocimiento dentro y fuera del boxeo. Las instituciones más influyentes de la disciplina no tardaron en reaccionar con profundos mensajes de condolencia.

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) lo destacó como “un verdadero guerrero cuya fuerza, coraje y espíritu de lucha inspiraron a personas alrededor del mundo”.

Today, we mourn the passing of Prichard Colón.



A true warrior whose strength, courage, and fighting spirit inspired people around the world.



The WBC family extends its deepest condolences to his mother, Nieves, his family, and loved ones.



Rest in peace, Champion. 🕊️ pic.twitter.com/Dh0OXQTYkm — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 13, 2026

Mientras que la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) destacó que “su coraje, fuerza y espíritu combativo trascendieron el ring”, y agregaron que “su mayor batalla se convirtió en un testimonio de resiliencia y del amor inquebrantable de su familia”.

A warrior until the very end. 🥊



The WBO family mourns the passing of Prichard Colón, whose courage, strength, and fighting spirit transcended the ring. His greatest fight became a testament to resilience and the unwavering love of his family.



Rest in peace, champion. 🙏 pic.twitter.com/gBbBVVlOXN — WBO (@WorldBoxingOrg) August 13, 2026

¿Qué le pasó a Prichard Colón hace 11 años?

Prichard Colón y Terrel Williams estaban en el EagleBank Arena de Fairfax, en Virginia, aquel trágico 17 de octubre de 2015. Pero uno de los movimientos del estadounidense Williams definió de forma irreversible el futuro del puertorriqueño.

La velada inició con dos de los grandes prospectos del boxeo para sus respectivos países. Ambos llegaron al ring invictos; Colón llevaba un récord profesional impecable con 16 victorias, 13 terminadas por nocaut y una sola perdida. Lamentablemente, la noche terminó en tragedia para el joven de 23 años en aquel entonces.

Mientras estaban en el cuadrilátero, el boricua recibió reiterados golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos como “golpes de conejo”. El combate terminó luego de 9 asaltos y Colón fue llevado de emergencia al hospital tras presentar fuertes síntomas de mareo, pérdida de equilibrio y vómitos en los vestidores. Los golpes en su cabeza le provocaron un hematoma subdural masivo, según reseña el diario MARCA. Esto causó daños irreversibles en su cerebro y lo mantuvo en coma por más de 7 meses (221 días) en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia.

Al despertar del coma, su delicado estado de salud le impidió regresar al deporte profesional. Con este lamentable suceso, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, en inglés) creó oficialmente la regla “Prichard Colón”, una directiva de tolerancia cero ante los golpes a la nuca.

¿De qué murió Prichard Colón?

Desde que el deportista boricua despertó del coma de 221 días, sus cuidados fueron meramente minuciosos hasta el último día que estuvo con vida. Las consecuencias de la lesión lo afectaron de manera motora y neurológica en su totalidad. Utilizaba silla de ruedas de forma permanente y requería los cuidados constantes de su madre, Nieves Meléndez, y de toda su familia. Tras más de una década de complicaciones de salud derivadas del severo daño cerebral, su cuerpo no resistió más.

¿Qué pasó con Terrel Williams después del combate con Prichard Colón?

Tras la tragedia, la demanda legal de los padres de Colón recayó directamente en el médico a cargo del combate, Richard Ashby, y en las productoras organizadoras del evento, Headbanger’s Promotions y DiBella Entertainment.

Sin embargo, el estado de Virginia investigó detalladamente el caso y aprobó el accionar de los organizadores y del médico, desestimando los cargos.

El boxeador Terrel Williams, por su parte, recibió una serie de comentarios negativos y duras críticas en redes sociales tras el fatal desenlace de Colón, pero no recibió ninguna sanción disciplinaria por parte de las autoridades y volvió al ring entre los años 2016 y 2019, fecha en la que disputó su último combate profesional.

El estadounidense nunca pidió disculpas públicas a la familia del boricua, pero en varias entrevistas reconoció haber “llorado”: “No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard”.

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