Mamdani elimina las tarifas de cuidado infantil en Nueva York desde septiembre: estas son las personas beneficiadas 

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NY hará gratuito el cuidado infantil para todas los beneficiarios. Foto: AFP

Nueva York se prepara para un alivio económico que llevaban años pidiendo miles de familias de bajos recursos: a partir de septiembre de 2026, la ciudad hará completamente gratuito el cuidado infantil para todas las familias que reciben asistencia a través de vales (vouchers) y contratos, sin importar que hasta ahora debieran cubrir una parte del costo de su bolsillo.

El anuncio lo hizo el alcalde Zohran Mamdani, quien detalló que la medida convierte al programa de cuidado infantil subsidiado de la ciudad en un servicio verdaderamente gratuito para las familias inscritas. “Para miles de familias, una tarifa semanal de cuidado infantil significa otra factura que simplemente no pueden pagar”, afirmó el alcalde, según un comunicado de la oficina del alcalde.

A quiénes beneficia la medida

La eliminación de tarifas alcanzará a 22,000 familias de bajos ingresos que reciben cuidado infantil subsidiado a través del Child Care Assistance Program (CCAP) y que hasta ahora pagaban una tarifa de escala móvil según sus ingresos. Es decir, aunque ya contaban con un subsidio de la ciudad, seguían absorbiendo una parte del costo de su bolsillo cada mes, algo que la nueva medida elimina por completo.

Más de 100,000 niños que reciben vales de cuidado infantil en la ciudad se beneficiarán del cambio. A ese grupo se suman miles de infantes, niños pequeños y preescolares que acceden a cuidado de día extendido a través de contratos directos de la ciudad, un esquema distinto al de los vales pero que la política también cubre.

Cuánto cuesta el programa y quién lo administra

Actualmente, estas familias pagan en conjunto 5.2 millones de dólares al año en gastos de bolsillo por el servicio. Ese costo lo absorberá la ciudad a partir de septiembre: el presupuesto destinado al programa subirá a 6.24 millones de dólares a partir del año fiscal 2028.

La medida involucra tanto a la Oficina del Alcalde de Cuidado Infantil y Educación en la Primera Infancia como a la Administration for Children’s Services (ACS), las dos entidades que administran distintas partes del programa.

Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde de Cuidado Infantil y Educación en la Primera Infancia, señaló: “El Programa de Asistencia para Cuidado Infantil ha sido un salvavidas para miles de familias, pero aun así siguen cargando con millones de dólares en costos de bolsillo.”

.@NYCMayor announced Thursday that New York City will make childcare entirely free for families currently receiving assistance through vouchers and contracts pic.twitter.com/JweBcosQTq — The 74 (@The74) August 14, 2026

En el mismo anuncio, Rebecca Jones Gaston, comisionada de ACS, agregó: “Hacer gratuito el cuidado infantil para las miles de familias con vales de cuidado infantil de ACS es otra inversión crucial.”

La gobernadora Kathy Hochul también participó en el anuncio. “El costo creciente del cuidado infantil es uno de los mayores gastos que enfrentan las familias en todo Nueva York”, dijo la mandataria, quien recordó que el estado ya destinó 1,200 millones de dólares para reforzar la infraestructura de cuidado infantil de la ciudad.

Quién puede solicitar el programa y qué se necesita

La medida beneficia directamente a quienes ya están inscritos en el CCAP, pero el programa sigue abierto a nuevas familias que cumplan con sus requisitos. De acuerdo con la Administración de Servicios para Niños (ACS), para calificar se debe cumplir con lo siguiente:

Ingreso familiar: estar por debajo del 85% del ingreso medio estatal de Nueva York, verificado con documentación.

estar por debajo del 85% del ingreso medio estatal de Nueva York, verificado con documentación. Edad de los niños: de seis semanas a 13 años, o hasta 19 años si el niño tiene una discapacidad

de seis semanas a 13 años, o hasta 19 años si el niño tiene una discapacidad Estatus migratorio del niño: debe tener un estatus “calificado”, como ciudadano estadounidense, residente permanente, refugiado o asilado, entre otras categorías reconocidas por el programa

debe tener un estatus “calificado”, como ciudadano estadounidense, residente permanente, refugiado o asilado, entre otras categorías reconocidas por el programa Un motivo válido para necesitar el cuidado, que puede ser cualquiera de estos: trabajar al menos 10 horas a la semana, estar en un programa educativo o de capacitación vocacional, estar buscando empleo activamente, vivir en vivienda temporal, recibir servicios por violencia doméstica, o estar en tratamiento por abuso de sustancias

La solicitud se hace en línea a través del portal MyCity o por correo con formularios impresos, adjuntando comprobantes de ingresos, tamaño familiar, residencia y el motivo del cuidado.

Un detalle importante: el propio sitio de ACS advierte que actualmente existe lista de espera para nuevas solicitudes sin asistencia de efectivo, por falta de fondos suficientes, así que el beneficio de tarifa cero que anunció Mamdani aplica, de entrada, a las familias que ya forman parte del programa.

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