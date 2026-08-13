Robo de tarjetas del Seguro Social en Estados Unidos: cómo evitar que vacíen tu cuenta

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El robo de información relacionada con tarjetas y cuentas bancarias representa una amenaza para millones de personas en Estados Unidos. Un reportaje deABC News sobre las operaciones del Servicio Secreto contra el fraude con dispositivos de skimming mostró cómo delincuentes pueden instalar pequeños aparatos en cajeros automáticos y terminales de pago para copiar los datos de las tarjetas.

Por este motivo, el Servicio Secreto y sus socios retiraron 411 dispositivos ilegales de skimming durante operaciones realizadas en distintos lugares del país durante el año 2025. Las autoridades inspeccionaron casi 60 mil terminales de pago, surtidores de gasolina y cajeros automáticos, según los datos difundidos por la agencia.

Aunque este fraude no consiste en copiar directamente una tarjeta física del Seguro Social, el robo de información personal puede afectar a beneficiarios de estos programas, especialmente si los delincuentes obtienen datos que posteriormente utilizan para acceder a cuentas, cometer robo de identidad o intentar modificar información relacionada con los pagos.

¿Pueden robar tu pago del Seguro Social?

Los pagos del Seguro Social no se realizan mediante la tarjeta física del Seguro Social. La tarjeta contiene principalmente el número de Seguro Social (SSN), que funciona como un identificador personal.

Sin embargo, el robo del SSN puede tener consecuencias financieras importantes. La Administración del Seguro Social (SSA) advierte que los delincuentes pueden utilizar este número y otros datos personales para intentar cometer robo de identidad.

Además, la SSA señala que los delincuentes pueden intentar cambiar información de una cuenta, incluida la relacionada con el depósito directo de los beneficios.

Por eso, proteger tanto la tarjeta como el número de Seguro Social es una medida importante para evitar que terceros intenten tomar control de información personal o financiera.

¿Cómo proteger tu tarjeta y número del Seguro Social?

La SSA recomienda no llevar la tarjeta del Seguro Social diariamente. Lo aconsejable es conservarla en un lugar seguro y mostrarla únicamente cuando sea necesario.

También recomienda no proporcionar el SSN a personas o empresas sin comprobar primero por qué lo necesitan y cómo utilizarán la información.

Entre las medidas de protección se encuentran:

No llevar la tarjeta del Seguro Social en la cartera si no es necesario.

No compartir el SSN por teléfono, correo electrónico o internet con personas desconocidas.

Utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta.

Activar la autenticación multifactor cuando esté disponible.

Revisar periódicamente la información de la cuenta de my Social Security .

. Prestar atención a cambios que no hayan sido autorizados.

¿Cómo saber si alguien está intentando usar tus datos?

Una de las herramientas que ofrece la SSA es la cuenta personal de my Social Security. La agencia recomienda crearla porque permite revisar información personal y recibir alertas.

Si una persona intenta cambiar la dirección o la información del depósito directo sin autorización, la cuenta puede enviar una notificación.

La SSA también tiene mecanismos adicionales para bloquear determinados cambios en línea, entre ellos modificaciones relacionadas con el depósito directo.

¿Qué hacer si robaron tu número de Seguro Social?

Si sospechas que alguien obtuvo tu SSN, la SSA recomienda reportarlo ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) mediante IdentityTheft.gov.

La Administración del Seguro Social aclara que la FTC es la agencia encargada de ayudar a las víctimas de robo de identidad y proporcionar un plan de recuperación.

También puedes:

Crear o revisar tu cuenta de my Social Security Revisar si existen cambios que no autorizaste Contactar a las tres principales agencias de crédito para solicitar una alerta de fraude Revisar tus informes crediticios Presentar un reporte policial cuando corresponda. Informar cualquier fraude relacionado directamente con los beneficios del Seguro Social a la Oficina del Inspector General de la SSA

¿Cómo evitar que roben los datos de tu tarjeta bancaria?

El riesgo también puede aparecer cuando utilizas la tarjeta con la que recibes o administras tus beneficios.

El Servicio Secreto recomienda revisar los cajeros automáticos y terminales antes de utilizarlos. Si el dispositivo está suelto, torcido, dañado o presenta piezas que parecen añadidas, es mejor no utilizarlo.

Cuando exista la opción, las autoridades recomiendan utilizar el pago sin contacto (tap-to-pay), ya que evita deslizar la banda magnética por el lector.

También es recomendable revisar las transacciones de la cuenta con frecuencia y activar las alertas del banco para detectar rápidamente operaciones que no reconoces.

¿Dónde reportar un fraude relacionado con el Seguro Social?

Si el problema involucra el uso indebido de un número de Seguro Social, beneficios o información relacionada con la SSA, se puede presentar un reporte ante la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.

Si se trata de robo de identidad, la SSA recomienda acudir a la FTC para iniciar el proceso de recuperación.

La principal recomendación es actuar rápido. Detectar un cambio no autorizado, una transacción desconocida o un posible uso indebido del SSN cuanto antes puede ayudar a limitar las consecuencias del fraude.

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