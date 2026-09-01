ICE detiene a 2.197 inmigrantes en la Operación Rotten Apple en Nueva York

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Foto: Shutterstock

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 2.197 inmigrantes entre el 27 de julio y el 29 de agosto como parte de la denominada Operación Rotten Apple (Operación Manzana Podrida por su traducción del inglés), de acuerdo con una información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dio a conocer la cifra durante una conferencia de prensa en Nueva York. La operación se extendió por distintos puntos del estado y formó parte del aumento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump.

“Gracias al arduo trabajo de los hombres y mujeres de ICE y nuestros socios federales, la Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, declaró Mullin.

OPERATION ROTTEN APPLE.



The men and women of ICE did what New York sanctuary politicians refuse to do: made the Empire State SAFER.



Over the course of this operation, we arrested more than 2,100 criminals — including illegal alien murderers, rapists, pedophiles, drug… https://t.co/4IusGDsTDD — Homeland Security (@DHSgov) September 1, 2026

¿Qué dice el gobierno sobre los detenidos en la Operación Rotten Apple?

Las autoridades federales sostienen que entre las personas detenidas en la Operación Rotten Apple había individuos con antecedentes por “delitos graves”. Mullin mencionó casos relacionados con homicidios, violaciones, secuestros, tráfico de drogas y delitos contra menores.

El DHS también señaló que algunos de los detenidos tenían vínculos con pandillas. Sin embargo, las autoridades no presentaron una descripción individual de las 2.197 personas ni indicaron que todas tuvieran condenas penales.

En el comunicado también se indica que, de acuerdo con el gobierno federal, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva que convierte a la ciudad “en un escudo para que los inmigrantes ilegales violentos y delincuentes reincidan y creen más víctimas inocentes”.

Nueva York vuelve a estar en el centro del conflicto migratorio

La Operación Rotten Apple también expuso nuevamente las diferencias entre el gobierno federal y las autoridades de Nueva York sobre la cooperación con ICE.

Mullin acusó al gobernador Kathy Hochul y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de no colaborar con los agentes federales. El funcionario afirmó que la operación se realizó sin asistencia de los gobiernos estatal y municipal.

El conflicto se relaciona con las políticas de Nueva York que limitan la participación de autoridades locales en determinadas acciones de aplicación de las leyes migratorias federales.

El estado ha defendido que la cooperación puede mantenerse en asuntos vinculados con delitos, mientras cuestiona la utilización de recursos locales para acciones migratorias civiles.

Las detenciones de ICE aumentan en todo el país

La operación en Nueva York ocurre en un momento de fuerte incremento de las detenciones migratorias a escala nacional.

Datos recopilados por el Deportation Data Project y citados por medios estadounidenses indican que ICE realizó cerca de 50.000 arrestos durante julio, el nivel mensual más alto registrado durante el segundo mandato de Trump.

Durante los primeros 11 días de ese mes, el promedio diario llegó a 1,593 arrestos, por encima del récord registrado en junio.

El aumento de las operaciones ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los inmigrantes y autoridades locales, mientras la administración federal sostiene que la expansión de ICE es necesaria para cumplir las leyes de inmigración y retirar del país a personas sujetas a deportación.

La Operación Rotten Apple se suma así a una estrategia nacional que ha incrementado la presencia de agentes federales en ciudades y estados que mantienen políticas de cooperación limitada con las autoridades migratorias.

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