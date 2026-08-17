¿Quién era Jason Arday? El profesor de Cambridge que se suicidó y conmocionó el mundo académico

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Jason Arday era profesor de Sociología en Cambridge. Foto: Chris Radburn / AFP

La muerte del profesor Jason Arday, el más joven de raza negra en la historia de la Universidad de Cambridge, ha causado conmoción en Reino Unido y en todo el mundo de las instituciones académicas. Fue hallado sin vida en su casa de Battersea, al sur de Londres.

La Policía Metropolitana calificó su muerte como suicidio, según informa la BBC. Y ahora, en medio del profundo luto, cuestionamientos sobre el racismo y el acoso público, más de 30 mil personas del grupo “Good Law Project” han firmado para solicitar una investigación: ¿Por qué el profesor de Sociología de la Educación se quitó la vida?

¿Quién era Jason Arday?

Jason Atta Kwei Arday nació en 1985 en Londres, en una familia de origen ghanés. Sus padres fueron Joseph Arday, chef, y Gifty Arday, enfermera especializada en salud mental.

El diario argentino Clarín reseña que, desde pequeño, el hombre enfrentó importantes dificultades en su desarrollo: afirmó haber sido diagnosticado con retraso global del desarrollo y trastorno del espectro autista.

“Los médicos llegaron a decir que nunca podría hablar, leer ni escribir. Para ellos, yo era un caso perdido”, comentó Arday, de acuerdo con el mismo medio.

Durante su infancia se comunicó mediante lenguaje de señas hasta que, con el apoyo de su madre y años de terapia del habla, logró comenzar a hablar a los 11 años. La lectura y la escritura llegaron más tarde: a los 18 años.

En uno de sus aprendizajes más curiosos, Jason Arday practicó billar durante años con la intención de convertirse en profesional. La disciplina le ayudó a desarrollar concentración y constancia. Posteriormente, ingresó a la universidad, estudió educación física y estudios educativos, y comenzó un camino académico que parecía improbable años atrás.

En 2015 obtuvo su doctorado, apenas 11 años después de haber aprendido a leer y escribir. Más adelante, desarrolló investigaciones relacionadas con la raza, la educación y la neurodiversidad, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior.

En 2023 se incorporó a la Universidad de Cambridge, luego de sumar experiencias en instituciones como Roehampton, Durham y Glasgow.

Acusaciones de plagio y ataques públicos

Según la BBC, Nathan Cofnas, un académico que había sido apartado de Cambridge en 2024 por comentarios relacionados con la raza, afirmó haber encontrado numerosos casos de plagio en la obra de Arday. Las acusaciones recibieron amplia cobertura en medios británicos y Arday negó haber cometido una mala conducta deliberada.

Las investigaciones señalaron que más de cien fragmentos de su tesis doctoral presentaban similitudes con otra tesis publicada años antes. El caso generó posiciones enfrentadas: algunos sectores lo utilizaron para cuestionar las políticas universitarias de diversidad, mientras que otros señalaron que la cobertura mediática había convertido a Arday en un objetivo de ataques públicos.

Inicialmente, Cambridge defendió al académico y calificó las acusaciones como una “vil campaña de desprestigio”. El profesor Arday admitió errores involuntarios en su trabajo, pero negó haber actuado con intención de engañar. “Estamos hablando del mundo académico. Yo no asesiné a nadie. Lo que no soy es un mentiroso”, declaró en una entrevista con The Times.

Pero el 5 de agosto presentó su renuncia a la universidad, el mismo día en que Cambridge inició una investigación interna. “He llegado a la conclusión de que la única manera de cerrar este capítulo es apartarme. Necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para volver a ser yo mismo”, escribió en su petición de renuncia.

Parlamentarios británicos, que están incluidos entre las firmas que solicitaron una investigación a fondo, piden revisar si la presión pública a la que se sometió en las semanas antes de su muerte influyó en el desenlace.

Piden investigar la muerte de Jason Arday. Foto: Carlos Jasso / AFP

Después de su nombramiento en Cambridge, el profesor Jason Arday había recibido miles de mensajes de apoyo, pero también una cantidad significativa de correos de odio. Una situación que, según el grupo Good Law Project, no es un acoso exclusivo del caso Arday, sino por el color de piel.

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